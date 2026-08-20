Congo-Brazzaville: Le prix du ciment demeure inchangé

« Les tarifs du ciment homologués en 2024, actuellement en vigueur au Congo, demeurent inchangés » jusqu'à nouvel ordre, indique le communiqué sanctionnant la séance de travail entre la ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargée de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf), Jacqueline Lydia Mikolo, et les principaux cimentiers du pays.

Le 19 août à Brazzaville, la ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargée de la Zlécaf a échangé avec les trois principaux producteurs de ciment au Congo, en l'occurrence Dangote, Sonocc et Forspak. En toile de fond, l'analyse de la demande formulée par les cimentiers visant à réviser à la hausse les prix du ciment homologués en 2024.

À l'issue de la rencontre, il a été convenu de maintenir ces prix homologués en 2024, fixés selon les localités. Le sac de 50kg : 4 900 FCFA à Brazzaville, 4 700 FCFA à Pointe-Noire, 4 150 FCFA à Dolisie, 4000 FCFA à Madingou, 4300 FCFA à Sibiti, 4 300 FCFA à Mindouli, 4 850 FCFA à Kintélé, 5 075 FCFA à Kinkala, 5 200 FCFA à Ewo, 5 100 FCFA à Oyo et 5500 FCFA à Ouesso.

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Pour la tonne de ciment les prix varient également selon les localités. 89 956 FCFA à Brazzaville, 87 956 FCFA à Pointe-Noire, 78 956 à Dolisie, 75 956 FCFA à Madingou, 80 956 FCFA à Sibiti, 80 956 FCFA à Mindouli, 88 956 FCFA à Kintélé, 95 456 FCFA à Kinkala, 103 956 FCFA à Ewo, 97 956 FCFA à Oyo et 105 956 FCFA à Ouesso.

« En conséquence, aucune augmentation de prix homologués du ciment n'est applicable à ce jour », indique le communiqué ayant sanctionné la séance de travail entre la ministre Jacqueline Lydia Mikolo et les cimentiers.

Les trois producteurs de ciment ont été invités, par ailleurs, à transmettre au ministère du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargé de la Zlécaf, l'ensemble des éléments justificatifs relatifs à l'évolution de leurs coûts de revient. Ces éléments feront l'objet d'un examen dans le cadre d'un prochain comité interministériel qui appréciera le bien-fondé de leur demande de révision des prix.

Obligation a été faite aux distributeurs et autres acteurs de la chaîne de commercialisation du ciment de respecter strictement les prix homologués en vigueur. Les consommateurs, de leur côté, doivent se référer aux prix homologués et signaler aux services compétents toute pratique tarifaire contraire à la réglementation.