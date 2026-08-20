Congo-Kinshasa: Des incidents perturbent la cérémonie de collation des grades à l'ISP de Kongolo

20 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Des incidents ont perturbé mercredi 19 août, la cérémonie de collation des grades et de clôture de l'année académique à l'Institut supérieur pédagogique (ISP) de Kongolo, dans la province du Tanganyika.

Selon des sources locales, des jeunes présentés comme des délinquants se sont invités à la cérémonie et ont lancé des projectiles, provoquant des troubles parmi les participants.

Le bilan fait état de plusieurs blessés, dont un policier, ainsi que de plusieurs arrestations. Face aux incidents, la cérémonie a été momentanément suspendue avant de reprendre par la suite.

Les circonstances précises ayant conduit à ces troubles ainsi que le nombre exact de personnes interpellées n'ont pas été précisés par les sources locales.

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Les autorités promettent de renforcer la sécurité

L'administrateur assistant du territoire de Kongolo chargé des questions politiques et administratives, Godefroid Lukingama, condamne ces incidents.

Il appelle les jeunes impliqués dans des groupes de délinquants à renoncer à ces pratiques et prévient que les forces de sécurité seront mobilisées pour rétablir l'ordre.

L'autorité territoriale annonce notamment une collaboration entre la brigade des FARDC présente à Kongolo et la Police nationale congolaise pour renforcer la sécurité dans le territoire.

Godefroid Lukingama appelle par ailleurs les parents à ne pas intervenir auprès des autorités judiciaires pour obtenir la libération de proches qui seraient interpellés dans le cadre de ces opérations.

Les autorités assurent vouloir mettre fin à ces actes de violence afin de préserver la paix et la sécurité de la population de Kongolo.

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