Congo-Kinshasa: L'Hôpital général de Birambizo à nouveau pillé par des hommes armés au Nord-Kivu

L'Hôpital général de référence (HGR) de Birambizo, dans le territoire de Rutshuru au Nord-Kivu, a de nouveau été la cible d'un pillage mercredi 19 août. Des hommes armés non identifiés ont emporté des médicaments, du matériel médical et des fournitures de bureau dans la nuit de lundi à mardi, selon des sources locales.

Cette nouvelle attaque intervient alors que l'établissement venait à peine de reprendre ses activités après plusieurs jours de suspension.

Selon un agent de l'hôpital, le pillage est survenu le jour même de la reprise des activités, après près de quatre jours d'arrêt.

Depuis le 13 août, plusieurs agents de santé avaient été arrêtés par des personnes présentées comme des cadres militaires de l'AFC/M23, dans des circonstances qui restent à clarifier. Parmi les personnes interpellées figure notamment le directeur des soins infirmiers. Deux agents de la zone de santé ainsi qu'un enseignant avaient également été arrêtés auparavant.

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Craignant de nouvelles arrestations, plusieurs responsables de l'établissement avaient quitté la zone. Cette situation avait contribué à perturber le fonctionnement de l'hôpital et l'accès aux soins pendant plusieurs jours, rapporte l'agent de l'hôpital.

Selon lui, l'HGR de Birambizo fait face depuis plusieurs années à des problèmes sécuritaires. Depuis 2023, l'établissement a été victime à plusieurs reprises de pillages dans cette partie du Nord-Kivu où sont actifs l'AFC/M23 et d'autres groupes armés, notamment les Wazalendo.

Le nouveau pillage intervient ainsi dans un contexte déjà difficile pour le personnel de santé et les patients, alors que la continuité des soins demeure fragilisée par