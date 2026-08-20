Congo-Kinshasa: Les inspecteurs scolaires en plénière au pays pour renforcer la numérisation de l'Inspection

Les inspecteurs scolaires évaluent, du 18 au 24 août à Kinshasa, leur travail réalisé au cours de l'année scolaire 2025-2026. Cette session vise notamment à dresser un état des lieux de la numérisation de l'inspection scolaire et à définir les priorités pour l'année 2026-2027.

La rencontre réunit l'ensemble du corps d'inspection, notamment l'Inspecteur général et les inspecteurs principaux provinciaux venus des différentes provinces éducationnelles du pays.

Les travaux doivent permettre aux participants de faire le bilan de l'année scolaire écoulée et d'identifier les actions prioritaires à mener au cours du prochain exercice.

Les échanges portent notamment sur le bilan des épreuves nationales et leur numérisation, l'encadrement pédagogique et le contrôle, ainsi que le recrutement et le renforcement des capacités des inspecteurs.

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Les participants doivent également harmoniser et numériser progressivement leurs outils de travail. Une attention particulière est accordée au renforcement des compétences dans les domaines du numérique, de l'analyse des données, de l'intelligence artificielle et de l'évaluation des apprentissages.

À l'issue des assises, une feuille de route opérationnelle pour l'année scolaire 2026-2027 est attendue. Elle devra définir des actions précises ainsi que les responsables chargés de leur mise en oeuvre.

L'Inspection générale appelée à poursuivre sa transformation

À l'ouverture des travaux, la ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malu, a salué le travail réalisé par l'Inspection générale de l'Éducation.

Elle a notamment relevé les avancées enregistrées dans la collecte, le traitement et la publication des résultats scolaires, tout en encourageant les inspecteurs à poursuivre cette transformation au cours de la prochaine année scolaire.