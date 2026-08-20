Cote d'Ivoire: BTS 2026 - 42,48 % de candidats déclarés admissibles

20 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Les résultats du Brevet de technicien supérieur (Bts), session 2026, ont été proclamés le jeudi 20 août 2026. En effet, pour cette session, ce sont 22 916 candidats qui ont été déclarés admissibles, soit un taux d'admissibilité de 42,48 % contre 40,48 % en 2025. Ce taux connaît ainsi une hausse de 2 points.

Selon le directeur des examens au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Djama Adam Mory Koné, 56 891 candidats étaient régulièrement inscrits pour cette session. Ce sont 53 942 candidats qui ont effectivement pris part à cet examen, soit un taux de présence de 94,83 %.

Les filières industrielles enregistrent 8 686 candidats admissibles sur un total de 20 828 candidats ayant pris part aux épreuves, soit un taux d'admissibilité de 41,70 %.

Quant aux filières tertiaires, elles enregistrent 14 230 candidats admissibles sur un total de 33 114 candidats, soit un taux d'admissibilité de 42,97 %.

Au niveau du genre, sur 28 977 candidates présentes, 13 051 ont été déclarées admissibles, soit un taux d'admissibilité de 45,04 %. Chez les garçons, 9 865 candidats ont été déclarés admissibles sur 24 965 présents, soit un taux d'admissibilité de 39,51 %.

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