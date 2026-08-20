Les Rotary clubs d'Abidjan Deux-Plateaux, Abidjan Horizon, Abidjan Atlantis, Abidjan Lagunes et Yopougon Phénix ont organisé, le mercredi 19 août 2026, à Abidjan-Plateau, une conférence de haut niveau sur le thème : « Fonds souverain stratégique pour le développement de la Côte d'Ivoire (Fsd-CI) : un levier pour financer la transformation économique et la souveraineté nationale ».

Le conférencier, l'Immediate Past District Governor (Ipdg), Abou-Bakar Ouattara, expert-comptable de profession, a défini le fonds souverain comme étant un outil d'investissement détenu par un État et alimenté par des ressources publiques que celui-ci investit pour préparer l'avenir, soutenir l'économie et préserver la richesse nationale sur le long terme. En d'autres termes, c'est l'épargne et le patrimoine d'un État mis au travail pour créer davantage de richesse au profit des générations présentes et futures.

En effet, dit-il, lorsque le fonds souverain stratégique est bien conçu et bien gouverné, il peut contribuer à stabiliser et à planifier les investissements à long terme, à financer des projets structurants, à catalyser des co-investissements, à renforcer la souveraineté économique par une allocation stratégique du capital et à améliorer l'impact des dépenses d'investissement grâce à des standards de gouvernance.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le conférencier, le fonds poursuit généralement trois objectifs, à savoir faire fructifier les ressources publiques, financer des investissements stratégiques (infrastructures, énergie, industrie, technologie) et constituer une réserve pour les générations futures ou les périodes difficiles.

Ainsi, les principaux risques auxquels est exposé un fonds souverain stratégique pour le développement sont les suivants : les interférences (décisions dictées par le court terme), les projets faibles (rentabilité ou impact insuffisants), l'opacité (information et reddition des comptes limitées), la concentration (exposition excessive à un secteur ou à un actif), les conflits d'intérêts (décideurs insuffisamment indépendants) et les décaissements précoces (épargne consommée avant d'avoir fructifié).

Pour parvenir à la réussite du Fsd-CI, l'Ipdg Abou-Bakar Ouattara a livré quelques recommandations aux Rotariens. Il s'agit de la gouvernance (vision claire, indépendance, capital humain et contrôle), de la discipline financière (ressources stables, séparation budgétaire et maîtrise de la dette), des investissements (sélection rigoureuse, diversification et partenariats privés) ainsi que de la confiance et de la durée (transparence, adhésion nationale et vision intergénérationnelle). « La crédibilité du fonds sera son premier actif », a soutenu Abou-Bakar Ouattara.

À l'en croire, le fonds souverain ivoirien a été créé pour transformer une part des richesses nationales en actifs productifs et durables, mobiliser des capacités de financement importantes et innovantes pour des projets structurants, renforcer la résilience de l'économie face aux chocs extérieurs, constituer une épargne publique de long terme au bénéfice des générations futures et compléter l'architecture financière publique développée depuis 2012.

Le fonds a pour missions de valoriser les actifs stratégiques de l'État, de stabiliser l'économie en période de chocs exogènes, d'investir dans les projets structurants prioritaires et rentables et, surtout, d'épargner sur le long terme. Il a précisé que le Fsd-CI n'est ni un budget bis ni une caisse sans règles, mais plutôt un investisseur de long terme, un gestionnaire professionnel d'actifs, un catalyseur de capitaux privés et le gardien d'une épargne nationale. « La mission doit rester stable, même lorsque les priorités politiques évoluent », a-t-il conseillé.

Aux entrepreneurs rotariens, non-rotariens et à l'ensemble des entrepreneurs ivoiriens, le conférencier s'est voulu clair : « Je pense que rarement on a eu un dispositif aussi favorable. »

C'est pourquoi il invite les entreprises à s'organiser davantage et, surtout, à ne pas hésiter à se regrouper. Car c'est ce qui leur permettra d'avoir la taille nécessaire pour être compétitives. « Nous avons besoin d'être plus solidaires. Parce que, malheureusement, très souvent, nous avons du mal à nous mettre ensemble, alors que les petites tailles, pour les montants dont nous parlons, ne peuvent pas y arriver », a-t-il exhorté.