Cote d'Ivoire: Gnaé Gastien - « Le Festival Dion-Gôh contribue à la valorisation du patrimoine culturel Wê »

interview

Le commissaire général du festival appelle à l'union des filles et fils autour de leurs valeurs culturelles

Qu'est-ce que le Dion-Gôh ?

Le Dion-Gôh représente la récolte obtenue après les travaux champêtres en pays Wê. C'est, en quelque sorte, la récolte annuelle que l'on stocke dans le grenier afin de nourrir la famille jusqu'à la prochaine saison. Le mot « Gôh » signifie la fête, la réjouissance. Après les travaux agricoles et la récolte, une période de repos s'installe, durant laquelle les familles se retrouvent pour célébrer. C'est cette période qui donne lieu aux festivités appelées « Dion-Gôh ».

Vous êtes à la sixième édition du festival. Quel bilan faites-vous depuis la première édition ?

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Au départ, certaines personnes ne croyaient pas en cette initiative. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'un projet éphémère qui ne durerait pas dans le temps. Aujourd'hui, nous sommes heureux du chemin parcouru. Pour nous, il est essentiel de préserver nos traditions. De nos jours, les jeunes reviennent de moins en moins au village et s'éloignent progressivement de leur patrimoine culturel. Nous avons donc décidé de valoriser cet héritage afin de le transmettre aux générations futures. Même si nos aînés ne sont plus aussi actifs qu'avant, nous devons assurer la relève. Ce n'est pas facile, car le festival repose essentiellement sur les contributions de personnes de bonne volonté et de salariés qui nous soutiennent. Mais nous avançons progressivement et gardons confiance en l'avenir.

Quelles sont les articulations de cette sixième édition ?

Le festival se déroule sur quatre jours. Après la cérémonie d'ouverture, plusieurs activités sont proposées : des prestations du Goloa, des danses traditionnelles ainsi que diverses animations culturelles. Chaque soir, le public a droit à des spectacles folkloriques, à des contes traditionnels et à des prestations d'artistes invités. Une conférence est également prévue avant la clôture du festival, qui interviendra le samedi.

Pour les personnes qui ne connaissent pas cette tradition, qu'est-ce que le Goloa ?

Le Goloa est une institution traditionnelle exclusivement réservée aux femmes. Dans la société Wê, il existe différentes catégories sociales traditionnelles. D'une certaine manière, le Goloa peut être considéré comme l'équivalent féminin du masque, avec toutefois une différence importante : contrairement aux masques traditionnels, les femmes qui incarnent le Goloa ont le visage découvert et participent activement à la vie communautaire. C'est pourquoi nous avons tenu à intégrer cet aspect dans le festival. Chacun peut participer aux activités liées au Goloa, fréquenter son espace et partager les repas qui y sont préparés. Le Goloa constitue un espace qui rassemble tout le monde, sans distinction.

Nous avons vu les « Pôhôgnrou ». Qui sont-elles ?

Les Pôhôgnrou, que l'on appelle parfois « cordons bleus », sont des femmes particulièrement méritantes. Il s'agit de femmes capables d'organiser de grandes cérémonies grâce à leur travail, à leur dynamisme et à leur bonne gestion des ressources dont elles disposent. Elles obtiennent généralement de bonnes récoltes et contribuent fortement à la prospérité de leurs familles. Ce statut n'est pas accordé à tout le monde : il se mérite. C'est une reconnaissance sociale qui récompense le courage, la générosité et le sens de l'organisation.

Leur valorisation fait-elle partie des objectifs du festival ?

Absolument. Les femmes jouent un rôle essentiel dans la conservation et la gestion des récoltes. Elles participent activement à la vie économique et sociale de la communauté. À travers le festival, nous souhaitons mettre en lumière leur contribution et leur rendre hommage pour le rôle déterminant qu'elles jouent dans la préservation de nos traditions.

Après l'ouverture, êtes-vous satisfait de la mobilisation ?

Oui. C'est déjà un véritable succès. La présence du représentant de l'État, en l'occurrence le préfet, est un grand honneur pour nous. Dans de nombreux festivals, on ne voit pas forcément les autorités s'impliquer de cette manière. Le préfet nous accompagne, nous conseille et nous encourage à améliorer constamment l'organisation de l'événement. Son soutien nous motive davantage à faire progresser ce festival d'année en année.

Comment le festival est-il organisé ?

Il est organisé de façon tournante dans les villages du canton. Après Guéya l'année dernière, cette sixième édition se tient à Zéaglo. L'année prochaine, elle se poursuivra dans les autres villages du canton, notamment à Beoué, Douandrou et Pohan, en 2027. Toutefois, nous réfléchissons déjà à l'avenir du festival. À terme, nous aimerions en faire un véritable événement touristique d'envergure, avec un site permanent qui deviendrait une référence culturelle pour l'ensemble du pays Wê.

Je profite de cette occasion pour remercier toutes les autorités, les populations, tous les partenaires et les festivaliers qui nous accompagnent. Grâce à eux, le Festival Dion-Gôh continue de grandir et de contribuer à la valorisation du patrimoine culturel Wê.

Entretien réalisé par