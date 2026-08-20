Congo-Brazzaville: L'AECF a renouvelé sa gouvernance

L'Association des étudiants congolais de France (AECF) a organisé, le 15 août, à Sarcelles, près de Paris, la quatrième édition de son Gala dipanda placée sur le thème « Célébrer, honorer, transmettre ». La rencontre, organisée à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, a été marquée par des distinctions, des moments de convivialité et l'élection d'un nouveau bureau dirigeant.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre conseiller Armand Rémy Balloud-Tabawé, représentant l'ambassadeur du Congo en France, Rodolphe Adada. Plusieurs membres de la représentation diplomatique congolaise, dont le directeur de l'OGES, ainsi que des étudiants, membres de la communauté congolaise, partenaires et acteurs associatifs ont pris part à cette rencontre.

Ouverte à 18 heures, la soirée a été rythmée par plusieurs temps forts, notamment la présentation des partenaires, la remise de distinctions et d'attestations ainsi que l'élection présidentielle de l'AECF pour l'année 2026.

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À cette occasion, de nombreux bénévoles et acteurs de la vie associative ont été récompensés pour leur engagement. Le bureau de Marseille a été désigné le meilleur. Des distinctions ont également été décernées à des bénévoles particulièrement actifs et à des membres Alumni ayant contribué au développement ainsi qu'au rayonnement de l'association.

Le principal moment institutionnel de la soirée a été consacré à l'élection de la nouvelle présidente de l'AECF. Quatre candidats étaient en lice : Marc Ngoka, Jeni Ondongo, Propice Nzolo et Divin Yala Nzinga. À l'issue du scrutin, dont les résultats ont été proclamés par le président de la Commission électorale, Propice Nzolo a été déclarée présidente élue de l'AECF. Elle succède à Jadore Moussoki, qui a dirigé l'association durant deux ans.

La cérémonie d'intronisation du nouveau bureau par l'équipe sortante a consacré la transmission officielle des responsabilités. Cette alternance marque une nouvelle étape dans la vie de l'association et traduit, selon ses responsables, la volonté de préserver la continuité institutionnelle tout en favorisant la participation et le renouvellement de la gouvernance.

Prenant la parole pour la première fois en qualité de présidente, Propice Nzolo a salué la confiance placée en elle par les étudiants et insisté sur la nécessité d'une action collective. « C'est avec beaucoup de joie que j'accueille cette fonction, et aussi avec beaucoup de responsabilité, parce que je mesure les exigences qu'il y a dans notre association, et aussi la confiance que tous les étudiants ont portée », a-t-elle déclaré.

La nouvelle présidente a également souligné l'importance de la cohésion au sein de l'organisation, estimant que les résultats attendus ne sauraient être l'oeuvre d'une seule personne. « Ce qui fait notre association, ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas une fonction de présidente, mais c'est avec tout le monde, c'est tous ensemble qu'on arrive à faire de très bonnes choses », a-t-elle ajouté.

La soirée s'est poursuivie autour d'un dîner et d'un programme artistique, dans une ambiance conviviale.

À travers cette quatrième édition du Gala dipanda, l'AECF entend poursuivre son action en faveur du rassemblement des étudiants congolais en France, de la valorisation du bénévolat et du renforcement des liens de solidarité au sein de la communauté.

Créée le 6 juin 2017, l'AECF est une organisation à but non lucratif. Elle a pour objectifs d'accompagner les étudiants dans leurs démarches administratives, leur orientation académique et professionnelle et de promouvoir l'excellence.