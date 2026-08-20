Congo-Brazzaville: Election Miss communale Congo Brazza - Lancement officiel des activités de la deuxième édition

La deuxième édition de l'élection Miss communale Congo Brazza 2026 aura lieu en septembre. En prélude à la tenue de cette prestigieuse soirée, la promotrice, Prefina Flora Vanessa Bitsoua, et le président du comité d'organisation, Bréelly Privah Oksnny Letcheau Ondélé, ont lancé officiellement les préparatifs par des descentes et immersions.

Vingt-quatre candidates vont prendre part à l'élection qui a pour thème « Femme autonome, Congo fort : l'engagement au service de l'unité nationale ». Les candidates retenues multiplient les activités avant le grand rendez-vous de septembre. Elles ont visité le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, la mairie centrale de Brazzaville et une immersion au mausolée Marien- Ngouabi. Une journée placée sous le signe de la culture, de l'histoire et du patrimoine congolais.

A travers cette édition, Miss communale promeut l'entrepreneuriat, la formation, le leadership et l'autonomisation des candidates. « Nous avons lancé officiellement les activités de cette deuxième édition pour que les partenaires, les sponsors, les donateurs, la population soient au courant d'une élection qui va se passer. On a eu des visites guidées au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, à la mairie centrale, et on a terminé au mausolée Marien-Ngouabi avec les candidates. Cela a été l'occasion d'expliquer les racines de notre pays, de notre culture aux candidates, pour leur permettre de défendre leur patrie, et aussi leurs projets, parce que Miss communale, c'est aussi le mélange de la culture et l'entrepreneuriat», a expliqué la promotrice de Miss communale, Prefina Flora Vanessa Bitsoua.

Quant à la particularité de ce concours par rapport aux autres compétitions de beauté, le président du comité d'organisation a fait savoir que pour cette deuxième édition, des retouches ont été apportées dans les séquences de culture.

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« Nous voulons que la prochaine Miss communale qui sera élue ne soit pas seulement cette fille qui se veut autonome. Nous voulons que notre ambassadrice soit aussi celle qui connaît sa ville, qui la maîtrise, celle qui a une bonne relation avec les cultures et valeurs républicaines. Et cela ne passe pas seulement par l'autonomisation socio-économique, mais aussi par la connaissance de ces valeurs, de son patrimoine. D'où la nécessité même de la lancer, à travers la mairie centrale, le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, le mausolée Marien-Ngouabi. Parce que nous voulons que cette jeune femme communale de Brazzaville se saisisse, de par sa mission, des valeurs républicaines au travers sa culture», a indiqué Bréelly Privah Oksnny Letcheau Ondélé.

Améliorer le mythe entrepreneurial

Le président du comité d'organisation a ajouté qu'au travers de la deuxième édition de Miss communale, une nouveauté est apportée en améliorant le mythe entrepreneurial. Lors de la première édition qui avait pour thème « Femme, vecteur de développement des nations », ceux qui étaient là avaient assisté à la présentation par les candidates de leurs projets.

Pour cette deuxième édition, le comité se prépare pour qu'il y ait quelque chose de plus grand par rapport à la première. «En plus, nous mettons en place la séquence de la ménagère. Lors de la soirée, ceux qui auront l'opportunité de venir assister comprendront que la Miss communale, ce n'est pas seulement la beauté, l'entrepreneuriat, mais c'est aussi le social, le communautaire. Nous essayons de rassembler la culture, l'économie, le leadership afin que l'ambassadrice qui sera élue soit vraiment celle qui représente le Congo pas seulement au niveau local, mais aussi au niveau international», a expliqué le président du comité d'organisation.

La promotrice a profité de l'occasion pour lancer un appel aux fondations qui oeuvrent dans le domaine de l'autonomisation de la femme, aux sponsorx, aux partenaires, ...«Nous lançons un appel aux fondations qui optent pour la promotion de la femme de nous soutenir concernant les formations de nos candidates pour leur autonomisation. En même temps, nous lançons aussi un appel aux sponsors, aux partenaires, aux donateurs, parce que jusqu'à ce jour, nous nous battons nous-mêmes avec les moyens du bord. Cependant, ces moyens ne nous permettent pas de faire sortir ce qu'il faut, parce que la vision est tellement grande qu'il manque de soutien. D'où, nous lançons un appel à nous aider à financer des formations, des stages dans des entreprises concernant les projets de ces candidates», a poursuivi la promotrice.

A l'issue de l'immersion, quelques candidates se sont exprimées. Rekia Mamoune, étudiante en première année de licence en biologie, a dit qu'elle participe à Miss communale 2026, parce qu'elle porte le poids d'un projet : celui de reconstituer l'éducation écologique au Congo. Le but étant d'aider toutes ces personnes qui sont activistes de l'écologie au niveau national.

Pour la candidate Humelda Bopoto, 25 ans, étudiante en troisième année à l' IAMB, elle participe à ce concours de beauté pour représenter dûment sa commune, valoriser la jeunesse congolaise, et inspirer les jeunes à s'engager pour le développement de Brazzaville. Enfin, Gistelle Mylene Tello, âgée de 29 ans, étudiante à l'Université Marien-Ngouabi en Master 1, a indiqué que depuis son enfance, elle aime être sur scène, défiler, et aussi prouver son intelligence et son leadership.