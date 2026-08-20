Congo-Brazzaville: 66e anniversaire de l'indépendance - Le Figa a défilé pour la souveraineté entrepreneuriale

La célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo a été marquée, le 15 août sur le boulevard Alfred-Raoul à Brazzaville, par un défilé militaire et civil. Parmi les institutions ayant répondu à l'appel des autorités, le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des très petites, petites et moyennes entreprises et de l'artisanat (Figa) a occupé une place de choix par la visibilité donnée à ses missions stratégiques.

Créé pour impulser la dynamique entrepreneuriale, sécuriser les investissements et accompagner les promoteurs dans la durée, le Figa s'est imposé comme un acteur incontournable de l'écosystème entrepreneurial congolais. À travers ses trois missions fondamentales, à savoir l'impulsion en amont, la garantie financière auprès des établissements de crédit et l'accompagnement post-financement, il offre aux très petites, petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux artisans un dispositif complet d'appui à la création et à la pérennisation de leurs activités.

La présence du Figa au défilé du 66e anniversaire de l'indépendance témoigne la volonté de l'institution de se rapprocher des usagers et de faire connaître la diversité de ses services, tout en réaffirmant son engagement aux côtés des pouvoirs publics dans la marche vers le développement.

Pour Jude Matoko, chef de service post-garantie à la direction générale du Figa, la présence de l'institution à cette manifestation a démontré la place centrale qu'elle occupe désormais dans le dispositif d'appui à l'entrepreneuriat national. « Le Figa est un partenaire dynamique de l'entrepreneuriat. Il nous revenait donc de défiler pour montrer aux usagers la gamme de nos services, mais aussi pour témoigner notre solidarité au programme de société du président de la République et à la marche vers le développement », a-t-il expliqué.

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Le chef de service post-garantie a saisi l'occasion pour détailler les services offerts par le Fonds, notamment financier et non financier. « Pour le volet financier, nous aidons les promoteurs à pérenniser leurs activités par un diagnostic 360 degrés, qu'il s'agisse de commercialisation, de gestion du personnel, d'administration ou de comptabilité. Nous couvrons toutes les fonctions de l'entreprise », a-t-il indiqué. Il a ajouté que la garantie financière du Figa permet aux entrepreneurs de bénéficier de crédits à des taux bonifiés auprès des banques et des microfinances.

Le côté non financier offre aux bénéficiaires des formations, des renforcements des compétences-métiers, de l'assistance à l'élaboration du plan d'affaires et l'aide à la formalisation de leurs entreprises. Autant d'outils qui font du Figa un levier incontournable de l'émergence d'un environnement entrepreneurial congolais solide et durable.

La participation remarquée du Figa à cette édition 2026 de la fête de l'indépendance s'inscrit ainsi dans une dynamique de visibilité et de proximité avec les acteurs économiques du pays. Elle réaffirme, sous la direction de Dayi Allaire Branham Kitombo, la volonté des pouvoirs publics de faire de l'entrepreneuriat un moteur de la croissance et de l'emploi des jeunes.