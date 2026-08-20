Sénégal: Salon du livre islamique et des manuscrits - Tivaouane ouvre une nouvelle page de son patrimoine intellectuel

Pour la première fois, la Cellule Zawiya Tijaniyya organise, du 20 au 24 août 2026, le Salon international du Livre islamique et des Manuscrits. Cet événement, en prélude au gamou, ambitionne de positionner Tivaouane comme un pôle international de référence dans la préservation et la valorisation du patrimoine islamique écrit.

C'est une innovation de taille. Pour la première fois, la Cellule Zawiya Tijaniya organise, du 20 au 24 août 2026, un Salon international du livre islamique et des manuscrits de Tivaouane (Silmit), sous le parrainage du Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, et du Royaume du Maroc comme pays invité d'honneur.

Cette première édition est placée sur le thème : « Patrimoine manuscrit et héritage spirituel : Entre intelligence humaine et transmission du savoir islamique à l'ère du numérique ». Organisé durant les jours bénis du Bourd et du Gamou (Mawlid), cet évènement va réunir chercheurs, oulémas, bibliophiles, conservateurs, experts du numérique, acteurs culturels, entre autres. Selon le président de la Cellule Zawiya Tijanniya, Serigne Abdou Hamid Sy Al Amine, le Silmit se positionne comme un événement phare du calendrier culturel et intellectuel musulman en Afrique de l'Ouest.

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Bien plus qu'une simple foire, il aspire à devenir un pôle d'excellence et un carrefour incontournable pour la valorisation, la diffusion et la préservation du patrimoine littéraire, spirituel et scientifique islamique, avec un focus particulier sur l'héritage de la Tariqa Tidjaniyya.

« En se tenant délibérément durant les quatre premiers jours du mois de Rabí-al-awwal, période de célébration de la Naissance du Prophète Muhammad (Psl), le salon s'ancre dans une dimension spirituelle et symbolique forte, attirant un public international de chercheurs, d'érudits, de bibliophiles et de passionnés », a expliqué Serigne Abdou Hamid Sy Al Amine. Ce salon s'inscrit dans une vision stratégique consistant à faire de Tivaouane un pôle international de référence en matière de conservation, d'étude et de valorisation du patrimoine islamique écrit et spirituel. «

Ainsi, le sens du Silmit 2026 ne se limite pas à un événement culturel : il constitue une invitation à repenser les modalités de circulation du savoir, à réconcilier héritage et innovation, et à inscrire durablement la mémoire manuscrite dans les horizons numériques du XXIe siècle », indique le président de la Cellule.

Les objectifs stratégiques de ce salon sont multiples. Il consiste à valoriser un patrimoine exceptionnel et ambitionne de servir de vitrine internationale aux manuscrits des anciens ainsi qu'aux oeuvres contemporaines de la pensée islamique et tidjane. Il s'agit de faciliter leur accès au grand public comme à la communauté académique, afin de mieux faire connaître la richesse de ce patrimoine.

En outre, il entend créer une véritable plateforme de rencontres, de networking et de synergies entre les différents acteurs de la chaîne du livre et de la transmission du savoir : auteurs, éditeurs, libraires, universitaires, institutions patrimoniales, notamment les bibliothèques et les archives, ainsi que les représentants des confréries. Pour M. Sy, le salon vise également à stimuler la création et l'innovation éditoriale.

Dans cette perspective, il entend encourager la production et la diffusion d'ouvrages de qualité à travers l'organisation de résidences d'écriture, de concours littéraires et de rencontres entre auteurs et éditeurs. L'objectif est de favoriser l'émergence de nouvelles productions et de contribuer au dynamisme de l'édition islamique et tidjane.