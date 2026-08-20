Madagascar: Élection - Le chef de l'État apporte des précisions

Le colonel Randrianirina indique ne pas avoir fixé d'échéance électorale au mois de juillet 2027, lors de sa rencontre avec son homologue sud-africain, dimanche. Une précision qui contraste avec la publication de la présidence de la Refondation de la République sur le sujet.

Une mise au point sur juillet 2027. C'est ce que le colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État, a fait devant la presse, mardi, à son retour du Sommet de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Le locataire d'Iavoloha a apporté des précisions sur la question des élections, qui a été évoquée durant sa rencontre avec son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, à Durban, dimanche. À l'entendre donc, il n'y a pas encore d'échéance arrêtée pour les élections, mais la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) s'y prépare et elle devrait être prête à organiser une première à partir de juillet 2027.

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« La discussion qui s'est tenue là-bas ne portait pas sur une élection au mois de juillet, mais sur le fait que la Ceni est déjà engagée dans une consultation politique au sujet de la gouvernance électorale. Et c'est encore sur cette gouvernance électorale que je mène moi-même, actuellement, une consultation politique, pour aider la Ceni (...) », déclare donc l'officier supérieur. Il ajoute : « Ce que j'ai dit, c'est qu'à partir du mois de juillet, la Ceni sera déjà prête à organiser les élections. Mais personne n'a donné de date en disant que les élections devaient obligatoirement se tenir au mois de juillet ».

Les propos du chef de l'État contrastent avec ce qui peut être lu dans la communication de cette rencontre de dimanche, sur la page Facebook de la présidence de la Refondation de la République. Ce réseau social étant le principal canal de diffusion de la communication institutionnelle, officielle, du pouvoir. L'institution présidentielle, la Primature, les ministères, l'Assemblée nationale et la majorité des entités publiques ne diffusent l'essentiel des informations institutionnelles que via leurs pages Facebook « officielles».

Accélérer le processus

Dans ce contexte, une publication sur les pages « officielles » peut acquérir la portée d'un communiqué officiel. Ainsi, dans la publication sur la page de la présidence de la Refondation de la République, rapportant la rencontre de dimanche, il est indiqué :

« Toujours en ce qui concerne les affaires nationales, le président Michaël Randrianirina a déclaré que le pouvoir de la Refondation s'engage déjà dans des consultations politiques afin d'avancer au sujet de la gouvernance électorale ».

La publication ajoute dans la foulée : « [il] a rappelé ici que c'est au mois de juillet 2027 que se tiendra la première élection à Madagascar, conformément au calendrier déjà établi pour le programme de la Refondation ». Dans sa version originale, soit en malgache, la publication rapporte: « nampatsiahiviny teto fa amin'ny volana jolay 2027 no hanaovana ny fifidianana voalohany eto Madagasikara araka ny tetiandro efa napetraka ho an'ny fandaharanasan'ny Fanavaozana ».

Néanmoins, dans sa déclaration à la presse, à Ivato, mardi, le locataire d'Iavoloha a affirmé que les élections se tiendront en 2027. « Ce que je peux dire, c'est que les élections auront lieu en 2027. J'ai également précisé qu'à partir du mois de juillet [2027], la Ceni devrait être prête à commencer l'organisation des élections », sont les mots de l'officier supérieur. Selon ses explications, son initiative d'appuyer la Ceni sur les consultations politiques est dans le but d'accélérer le processus vers l'organisation des élections.

« (...) L'objectif est que nous puissions tous nous mettre d'accord et avoir un avis commun pour avancer rapidement vers les élections, sans faire durer la situation actuelle indéfiniment. C'est dans ce sens que j'appuie la Ceni dans cette démarche de consultation politique», soutient le colonel Randrianirina, en ajoutant vers la fin de sa déclaration : « En ce qui concerne le programme de la Ceni, elle a commencé sa démarche le 28 juillet dernier [le début du recensement des électeurs dans le cadre de la refonte de la liste électorale]. Cette démarche doit s'achever au mois d'avril, de mai ou de juin ».

Le chronogramme inscrit dans le document intitulé Programme de la Refondation de la République, remis à la SADC le 28 février, prévoit les préparatifs et la tenue d'un premier scrutin entre mai et juillet 2027. Il y est indiqué qu'il devrait s'agir d'un référendum ou d'une élection constitutionnelle. Dans sa conclusion, le document souligne toutefois que les échéances qui y sont prévues « sont susceptibles de révision en fonction des changements imposés par la conduite des affaires nationales ».

À s'en tenir aux précisions du chef de l'État donc, les élections auront lieu en 2027. Toutefois, le calendrier exact reste à déterminer.