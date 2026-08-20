Madagascar: Sabotsy Namehana - Un camion-poubelle renverse une fillette

Mardi, un couple domicilié à Ambohimarina, Sabotsy Namehana, a perdu sa fille de 4 ans, fauchée par un camion de collecte des déchets.

Accident mortel. Mardi, à Sabotsy Namehana, une fillette âgée de 4 ans a été renversée par un camion-poubelle communal. Elle jouait près de la chaussée lorsqu'un véhicule en perte de contrôle l'a percutée.

Sa mère l'a aussitôt prise dans ses bras et, entourée de proches, l'a transportée en urgence vers l'hôpital dans une camionnette utilisée comme véhicule de secours.

D'après les témoignages recueillis, le drame s'est produit vers 10 h 30 sur une route en terre, au lieu-dit Antranombitsika, dans le fokontany d'Ambohidrano Andrefana. Le camion se rendait vers le site de dépôt d'ordures d'Ambatolampy lorsqu'une rupture du système de direction, combinée à une vitesse excessive et à un manque de vigilance du conducteur, a provoqué la perte de contrôle, selon le rapport des faits établi par la gendarmerie.

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La fillette a été grièvement blessée et, malgré son transfert à l'hôpital d'Anosy Avaratra, elle n'a pas survécu.

Garde à vue

Sur les lieux, le camion-poubelle s'est immobilisé dans une zone de broussailles. Le sol portait les traces d'un freinage brusque. Le conteneur débordait de déchets. Une inspection mécanique a relevé un défaut d'entretien. Elle a également confirmé la rupture de la barre de direction, pièce essentielle au contrôle du véhicule, recouverte de rouille et de poussière.

Les gendarmes ont sécurisé la zone. La brigade territoriale de Sabotsy Namehana a ouvert une enquête afin de déterminer les responsabilités. Le chauffeur, âgé de 51 ans, a été placé en garde à vue, étape préalable à son défèrement devant le parquet du tribunal d'Avaradrano.

Selon le Code pénal, un homicide involontaire commis par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou violation des règlements est puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement, ainsi que d'une amende de 200 000 à 6 000 000 ariary.

Dans la commune, l'émotion reste vive. Des habitants soulignent le danger auquel sont exposés les enfants qui jouent à proximité des chaussées, dans des quartiers où les infrastructures sont insuffisantes et la circulation peu régulée.