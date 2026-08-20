Madagascar: Footbal - Stade Barea - Les travaux de la dernière chance

Les travaux de mise aux normes du stade Barea débuteront en septembre. Ils doivent répondre aux exigences de la CAF, avec pour objectif l'obtention de l'homologation.

Présent dans la salle de presse du stade Barea à l'occasion de la réception des volleyeuses malgaches U18, sacrées championnes de la zone 7, ainsi que des garçons médaillés d'argent, Alain Désiré Rasambany, ministre de la Jeunesse et des Sports, a apporté des précisions sur les travaux prévus au stade.

« Les travaux concerneront les vestiaires du terrain annexe, les gradins ainsi que les descentes permettant d'y accéder. La pelouse constitue toutefois le chantier le plus délicat, compte tenu des exigences techniques de la Confédération africaine de football (CAF) pour l'obtention de l'homologation », confie le ministre.

Plusieurs parties de l'infrastructure seront concernées par cette nouvelle phase de mise aux normes, avec une attention particulière accordée à la pelouse. L'objectif est de permettre à Madagascar d'accueillir à nouveau ses matches internationaux à domicile le plus rapidement possible.

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Les entreprises chargées de ces différents travaux seront connues à la fin du mois, lors du dépouillement des offres issues de l'appel d'offres restreint. La procédure sera menée sous la supervision du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Commission nationale des marchés.

Enjeu

Pour Alain Désiré Rasambany, le choix de l'entreprise chargée de la pelouse sera déterminant. « L'entreprise qui sera chargée de cette opération devra disposer d'une expérience avérée et avoir déjà installé des pelouses validées par la CAF pour des réalisations similaires à Mahamasina », a-t-il expliqué.

Cette exigence vise à réduire les risques de non-conformité et à garantir une installation répondant aux standards de l'instance africaine. L'entreprise retenue devra travailler en étroite collaboration avec les représentants de la CAF afin d'identifier et de respecter, étape par étape, les conditions exigées.

Des représentants de la CAF accompagneront les travaux dès le démarrage du chantier afin de s'assurer du respect des normes relatives à la pelouse. Cette supervision doit permettre d'éviter d'éventuelles corrections en fin de travaux et de garantir progressivement la conformité de l'infrastructure.

L'ensemble du chantier doit être achevé en 2026. L'enjeu dépasse la simple rénovation du stade : Madagascar veut retrouver la possibilité de recevoir ses adversaires à domicile dans une enceinte homologuée.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports se dit confiant quant à la réalisation de cet objectif. « L'objectif est que Madagascar puisse abriter le match contre le Nigeria, au moins dans le cadre des qualifications à la CAN 2027. L'espoir d'obtenir l'homologation existe réellement et j'ose affirmer que nous l'aurons », a-t-il déclaré.

Si le calendrier est respecté et les exigences de la CAF appliquées, le stade Barea pourrait retrouver, dans quelques mois, son statut d'enceinte homologuée pour accueillir les rencontres internationales de Madagascar.