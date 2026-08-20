Madagascar: Ambohipo - La fermeture précoce des bars pénalise le commerce

La fermeture des bars et karaokés à 21 heures bouleverse les habitudes à Ambohipo. Elle réduit l'activité nocturne ainsi que les revenus des exploitants et des petits commerçants.

À Ambohipo et dans les quartiers concernés, les bars et karaokés ferment désormais à 21 heures, sous la surveillance des responsables. Cette mesure modifie l'ambiance des soirées et affecte directement les revenus des exploitants. Certains bars évoquent une baisse comprise entre 5 % et 30 %. Les vendeurs installés aux abords des établissements ressentent également les effets de cette fermeture.

Les bars ne peuvent plus poursuivre leurs ventes au-delà de cette heure. Les responsables passent dans les établissements et vérifient ceux dont les lumières restent allumées. « Certains clients arrivent vers 20 h 30, mais à 21 heures, nous devons déjà leur demander de partir », témoigne anonymement un exploitant de bar.

Le « feeling » écourté

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Cette fermeture intervient pourtant au moment où certains établissements commencent à connaître leur plus forte affluence, notamment les karaokés, dont l'activité s'anime en soirée. Elle les prive ainsi d'une partie de leur clientèle.

Pour les habitués, une sortie au bar ne se résume pas à la consommation. Ils recherchent aussi l'ambiance : boire avec des amis, chanter, discuter, écouter de la musique ou passer d'un établissement à un autre. Certains commencent leur sortie vers 16 heures, mais doivent désormais écourter leur soirée. Quelques clients achètent des produits à emporter, mais cette pratique reste limitée. « Les clients aiment surtout l'ambiance du bar. Ils viennent pour chanter, discuter et profiter de leurs amis. À 21 heures, ils doivent déjà partir », explique un exploitant.

La conséquence est également financière. La réduction des horaires diminue la fréquentation et le temps de consommation. Pour les professionnels dont l'activité repose sur la soirée, chaque heure compte.

Les vendeurs de rue ne sont pas épargnés. Brochettes, pakopako et autres produits sont proposés aux clients qui fréquentent ces établissements. La fermeture réduit donc le nombre de clients potentiels pour ces petits commerces.

À 21 heures, l'ambiance du quartier change. Les établissements ferment les uns après les autres et les rues deviennent beaucoup plus calmes. « Après 21 heures, c'est vraiment silencieux. Avant, il y avait encore beaucoup de personnes qui circulaient », raconte un vendeur.

Cette situation pose aussi la question de la sécurité dans les espaces commerciaux concernés. Certains vendeurs restent attentifs lorsque les rues se vident, sans pour autant signaler une hausse des vols. Ils estiment que la présence de passants maintenait une certaine animation autour des commerces. Malgré le calme, des personnes continuent toutefois à circuler.

Pour les autorités, la fermeture à 21 heures vise à faire respecter la réglementation et à assurer la sécurité. Pour les exploitants et les vendeurs, elle impose une adaptation de leurs activités. Entre les contrôles, la baisse des revenus et la disparition progressive du « feeling » des soirées, Ambohipo change de rythme. Les commerçants doivent désormais composer avec ces nouveaux horaires nocturnes.