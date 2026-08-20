Madagascar: Antanimbary - L'État formalise l'exploitation de l'or

Le ministère des Mines et la Centrale de l'Or de Madagascar sensibilisent les acteurs locaux aux règles de la filière et à la traçabilité du métal précieux.

Dans le cadre de sa politique de rapprochement avec la population dans le secteur minier, le ministère des Mines, en collaboration avec la Centrale de l'Or de Madagascar (COM), a poursuivi sa descente sur le terrain dans la commune rurale d'Antanimbary, région Betsiboka. Les responsables, accompagnés de la Direction régionale des Mines de Betsiboka, ont ainsi rencontré les acteurs locaux de la filière aurifère afin de renforcer leur information sur les règles et procédures à respecter.

Les exploitants artisanaux et les collecteurs d'or ont reçu des explications complémentaires sur leurs droits et leurs obligations. La traçabilité de l'or a également été au centre des échanges. Les responsables de la COM ont rappelé l'importance du suivi de la circulation de l'or, qui fait partie de leurs responsabilités, afin de favoriser les transactions dans le respect du cadre légal.

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Cette rencontre fait suite à l'autorisation des comptoirs de l'or, habilités à collecter le métal précieux à travers Madagascar, à l'exporter et à approvisionner la Banque centrale de Madagascar. Dans ce contexte, les responsables de la COM ont souligné la nécessité d'une collaboration étroite entre les collecteurs et les comptoirs de l'or. Cette coopération doit faciliter la vente et la circulation de l'or dans le circuit légal, tout en renforçant les échanges entre les différents acteurs de la filière.

Antanimbary compte également plusieurs détenteurs d'autorisations minières. Certains exploitants artisanaux utilisent notamment des dragues pour l'extraction de l'or.

Perception

Les responsables ont rappelé que l'utilisation de ces équipements doit se faire dans le respect des conditions et des règles en vigueur.

Les échanges ont également porté sur le paiement des redevances et des taxes spécifiques sur les produits miniers. Le laissez-passer, document garantissant la circulation légale de l'or pour les collecteurs, a également fait l'objet d'explications. Les exploitants et les collecteurs ont, de leur côté, présenté les réalités ainsi que les difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs activités sur le terrain.

Une nouvelle étape est prévue la semaine suivante avec l'intégration des collecteurs d'or dans le système légal. La Direction régionale des Mines de Betsiboka, en collaboration avec les représentants de la COM à Maevatanàna, sera chargée de mener cette opération.

Par la suite, un système de perception à la source des redevances et des taxes spécifiques sur les produits miniers doit également être mis en place sur le terrain. L'objectif est de faciliter le paiement des obligations financières, de renforcer le suivi de la circulation de l'or et d'intégrer davantage le commerce aurifère dans le circuit légal.

Le maire de la commune rurale d'Antanimbary a également participé activement à cette rencontre, aux côtés des responsables et des acteurs locaux de la filière aurifère. Cette démarche permet également aux autorités de recueillir directement les préoccupations des acteurs locaux et de préciser les démarches nécessaires pour exercer leurs activités conformément aux dispositions applicables dans le secteur aurifère à Antanimbary, dans ce cadre.