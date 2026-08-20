Madagascar: Tapôlaka Glady Timeless- Rossy relève un défi

Deux ans après son dernier rendez-vous avec Tapôlaka Glady, Rossy revient sur scène avec « Timeless », un spectacle conçu pour répondre aux attentes d'un public en quête de nostalgie et de nouvelles émotions.

Deux ans après, Rossy remet Tapôlaka Glady sur scène et relève un défi de taille. Le 22 août, au Palais des sports de Mahamasina, l'artiste présentera « Tapôlaka Glady Timeless », un spectacle conçu pour renouer avec l'esprit du concept tout en profitant des moyens techniques actuels. L'enjeu est important pour Rossy : après cette longue pause, il doit répondre à un public qui réclame le retour de ses chansons et faire revivre un univers qui a marqué plusieurs générations.

« Les gens demandaient vraiment du Rossy, l'ensemble des chansons de Rossy », explique l'artiste. Pour cette édition, le répertoire sera donc 100 % Rossy, y compris la musique d'ambiance. Les morceaux seront arrangés pour construire un spectacle progressif. Une première partie plus douce laissera place au folk sôva, au bal kabôsy, au bapampa et à l'angorodao, avant de se transformer en bal poussière. Des animateurs et des représentants de la nouvelle génération seront également présents pour encourager la participation du public.

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Tapôlaka Glady avait notamment marqué les esprits en octobre 2024, avec trois jours de concerts au Kianjan'ny Kanto Mahamasina. Deux ans plus tard, le retour du concept constitue un nouveau défi pour Rossy. La demande des spectateurs, désireux de retrouver les morceaux qui ont accompagné différentes périodes de leur vie, représente l'un des principaux enjeux de cette édition.

Tradition et modernité

Pour l'artiste, « Timless » traduit cette capacité des chansons à traverser les années. La dimension intergénérationnelle sera renforcée par la présence de la relève, qui apprend certains anciens morceaux afin de contribuer à leur transmission.

À ses débuts, Tapôlaka Glady reposait sur des moyens techniques limités et surtout sur l'énergie des artistes et du public. « À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de matériel. C'étaient surtout les personnes qui donnaient son âme à Glady ». Aujourd'hui, sonorisation, éclairage, structure, écrans et technologies de diffusion doivent permettre de donner au spectacle une nouvelle dimension, sans renoncer à son identité.

Porté par Somaprod et Cool Concept Events, le projet pourrait également s'étendre à travers Madagascar. Une retransmission en direct sur Sehatra.com pourrait par ailleurs être proposée à la diaspora si les billets venaient à être épuisés.

L'organisation prévoit un dispositif de sécurité et de premiers secours, avec notamment la FIP et la Croix-Rouge malgache.

Paul Bert Rahasimanana, dit Rossy, commence l'accordéon à 7 ans avant d'évoluer dans le hira gasy, le vakisôva et différentes formations. Révélé au début des années 1980, il développe ensuite une musique mêlant traditions malgaches, rock, funk et folk. Ses tournées internationales, son album Island of Ghosts, enregistré en Angleterre en 1991, et sa distinction de « meilleur ambassadeur de la musique malgache », décernée par Radio France Internationale en 1994, jalonnent son parcours.

Avec « Tapôlaka Glady Timeless », Rossy ne cherche donc pas seulement à reproduire le passé. Il relève le défi de faire revivre un concept qui a marqué son parcours, de répondre aux attentes du public et de transmettre son répertoire aux nouvelles générations.