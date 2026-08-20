Ile Maurice: Tourisme - Douze jeunes formés au pays

Douze jeunes Malgaches vont bénéficier d'une formation dans le secteur du tourisme à Maurice. Cette initiative fait suite à la signature, le 6 juillet dernier, d'un accord de coopération entre Madagascar et les partenaires mauriciens.

La remise des certificats d'obtention de la bourse d'études a été effectuée, mardi, par Lucie Rafaralahy Vololoniaina, dite Lily Rafaralahy, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, au siège de son département, à Tsimbazaza. Un événement qui a également vu la présence de Daniel Saramandif, consultant international en business et tourisme, et de Sita Saminaden, directrice générale de la Stephen Business School (SBS), Maurice.

La formation se déroule à la SBS Maurice. Elle vise à renforcer les compétences de ces jeunes et à leur permettre d'acquérir une expérience professionnelle auprès de professionnels mauriciens, qui disposent d'une expertise reconnue dans le domaine du tourisme. Madagascar a été retenu parmi les pays bénéficiaires de ce programme en raison du potentiel de développement de son secteur touristique, mais également de l'importance de sa jeunesse susceptible d'être accompagnée et formée, explique le ministère du Tourisme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat est chargé d'identifier les bénéficiaires et de faciliter leur accès au programme. Pour la ministre Lily Rafaralahy, cette coopération pourrait également s'étendre à d'autres domaines. Elle estime que cet accord constitue une ouverture vers de nouvelles initiatives de formation et de partenariat.