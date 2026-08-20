Madagascar: Hopitaux - Le Cenhosoa poursuit sa transformation

Le Centre hospitalier de Soavinandriana (CENHOSOA) célèbre ses 135 ans. La cérémonie officielle s'est tenue le 19 août, en présence de plusieurs autorités et membres du gouvernement. Fondé en 1889 sous le règne de Ranavalona III et officiellement ouvert le 13 août 1891, l'établissement est aujourd'hui placé sous la tutelle du ministère des Forces armées.

Avec environ 500 lits, le Cenhosoa prend en charge des patients civils et militaires, notamment au sein de services spécialisés. Le développement des infrastructures figure également parmi les priorités de l'hôpital. L'approvisionnement en eau, qui constituait auparavant une difficulté pour les patients et le personnel, a été amélioré grâce à la collaboration avec le gouvernement. Des équipements fonctionnant à l'énergie solaire doivent également être installés afin d'assurer l'éclairage 24 heures sur 24.

D'autres travaux sont prévus dans le cadre de la célébration des 135 ans, notamment l'extension du centre de rééducation fonctionnelle, la construction d'un espace d'accueil destiné aux proches des patients et d'un lieu dédié à l'allaitement. Le réaménagement de l'héliport et la construction d'une infrastructure sportive figurent également parmi les projets. À terme, le Cenhosoa ambitionne de devenir un hôpital de référence dans l'océan Indien.