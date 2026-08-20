Madagascar: Listes électorales - Loharanombato recense vingt-quatre carnets électoraux

20 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Lucia Rabarijaona

Depuis le 28 juillet, les agents du fokontany Loharanombato, dans la commune d'Ambavahaditokana, district d'Antananarivo Atsimondrano, effectuent une descente sur le terrain dans le cadre du suivi des listes électorales. L'opération est menée secteur par secteur afin de recueillir et de vérifier les informations relatives aux électeurs.

Selon les informations communiquées par la cheffe du fokontany Loharanombato, Lydie Nicole Razafindratavy, vingt-quatre carnets ont déjà été traités depuis le début de cette opération. Le nombre exact d'électeurs concernés n'est toutefois pas encore connu avec précision. Le recensement étant toujours en cours, les données définitives devront attendre la fin du travail effectué dans les différents secteurs.

Chaque carnet utilisé au niveau du fokontany comprend vingt-cinq feuilles. Le nombre de carnets déjà traités permet ainsi de mesurer l'avancement de l'opération, sans pour autant déterminer directement le nombre total d'électeurs recensés.

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Cette descente sur le terrain vise notamment à disposer d'informations plus précises sur la situation des listes électorales au niveau local. Le travail se poursuit donc dans les différents secteurs. Les résultats obtenus au terme de cette opération permettront de connaître plus clairement le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales dans le fokontany.

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