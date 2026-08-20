Madagascar: Infrastructure - La voie rapide s'étend sur 30 km

Le chantier de la future voie rapide reliant Antananarivo au port de Toamasina poursuit sa progression. Les opérations de bitumage progressent lentement, avec

29,3 km déjà bitumés sur les premiers 80 km de cette route, soit un taux d'exécution de 36,63 %. « La pénurie de bitume liée au conflit en Iran est à l'origine du retard pris dans les travaux d'asphaltage. Le produit est déjà disponible », explique une source, hier.

Sur cette même section, le terrassement touche presque à sa fin, avec à peine 20 km restants. Selon le dernier bilan technique du projet, le terrassement affiche un taux d'avancement de 75,75%, couvrant plus de 60 kilomètres. Cette avancée permet d'attaquer la structuration de la voie. La couche de fondation s'étend déjà sur 45 km (56,34 %), tandis que la couche de base est achevée sur 33 km (41,31 %).

42 buses sur 43 sont déjà posées sur les 58 premiers kilomètres, soit 63 % d'avancement. De plus, 25 dalots sur 28 sont terminés sur les 43 premiers kilomètres (73,53 %). Deux des trois ponts prévus dans cette phase sont en cours de construction.

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L'entreprise chargée des travaux estime qu'elle parviendra à atteindre les objectifs de 80 km d'ici la fin de l'année. L'itinéraire prévu après le kilomètre 80 est susceptible de changer. Le projet se poursuivra ainsi par l'étude d'un nouveau tracé pour ce second tronçon.