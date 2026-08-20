Madagascar: Basketball 5X5 - U16 - Les garçons de l'AS Saint-Michel remettent leur titre en jeu

20 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

La Ligue régionale de basketball d'Amoron' i Mania sera au centre de l'attention du 22 au 30 août avec l'organisation des championnats nationaux U16 filles et garçons à Ambositra. Cette compétition réunira les meilleures équipes de moins de 16 ans issues des différentes ligues régionales, avec trente équipes engagées chez les filles et trente-six chez les garçons.

Chez les garçons, l'AS Saint-Michel, représentant d'Analamanga, abordera le tournoi avec le statut de champion en titre. L'équipe devra défendre sa couronne face à des adversaires déterminés à lui ravir le trophée. La concurrence s'annonce particulièrement relevée avec la présence de plusieurs formations capables de jouer les premiers rôles.

Parmi les principaux prétendants figurent notamment Fandrefiala et le NBE, tous deux issus de la ligue d'Analamanga, ainsi que l'Ascut Atsinanana. Ces équipes disposent de sérieux arguments pour bousculer le tenant du titre et tenter de s'installer au sommet du basketball national U16.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Chez les filles, Fandrefiala Analamanga se retrouve dans une situation similaire. Championne en titre, la formation devra se montrer solide pour conserver son trophée face à une opposition qui s'annonce ambitieuse. Lucadro Analamanga, JCBA Analamanga et JEA Vakinankaratra figurent notamment parmi les équipes susceptibles de jouer les trouble-fêtes et de contester la suprématie de Fandrefiala.

Avec des champions en titre sous pression et des prétendants décidés à les détrôner, les championnats nationaux U16 promettent ainsi une bataille intense. À Ambositra, l'AS Saint-Michel et Fandrefiala auront une mission commune : conserver leurs couronnes. Face à eux, les challengers auront neuf jours pour faire tomber les champions et inscrire leur nom au palmarès national.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.