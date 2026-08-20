Madagascar: Basketball 5X5 - U16 - Les garçons de l'AS Saint-Michel remettent leur titre en jeu

La Ligue régionale de basketball d'Amoron' i Mania sera au centre de l'attention du 22 au 30 août avec l'organisation des championnats nationaux U16 filles et garçons à Ambositra. Cette compétition réunira les meilleures équipes de moins de 16 ans issues des différentes ligues régionales, avec trente équipes engagées chez les filles et trente-six chez les garçons.

Chez les garçons, l'AS Saint-Michel, représentant d'Analamanga, abordera le tournoi avec le statut de champion en titre. L'équipe devra défendre sa couronne face à des adversaires déterminés à lui ravir le trophée. La concurrence s'annonce particulièrement relevée avec la présence de plusieurs formations capables de jouer les premiers rôles.

Parmi les principaux prétendants figurent notamment Fandrefiala et le NBE, tous deux issus de la ligue d'Analamanga, ainsi que l'Ascut Atsinanana. Ces équipes disposent de sérieux arguments pour bousculer le tenant du titre et tenter de s'installer au sommet du basketball national U16.

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Chez les filles, Fandrefiala Analamanga se retrouve dans une situation similaire. Championne en titre, la formation devra se montrer solide pour conserver son trophée face à une opposition qui s'annonce ambitieuse. Lucadro Analamanga, JCBA Analamanga et JEA Vakinankaratra figurent notamment parmi les équipes susceptibles de jouer les trouble-fêtes et de contester la suprématie de Fandrefiala.

Avec des champions en titre sous pression et des prétendants décidés à les détrôner, les championnats nationaux U16 promettent ainsi une bataille intense. À Ambositra, l'AS Saint-Michel et Fandrefiala auront une mission commune : conserver leurs couronnes. Face à eux, les challengers auront neuf jours pour faire tomber les champions et inscrire leur nom au palmarès national.