Madagascar: Exposition - Miarina transforme les dernières fois en souvenirs

20 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Certaines dernières fois ne se reconnaissent qu'après coup. Une dernière promenade, un dernier été, un dernier instant partagé : avec « Veloma Lava », Miarina transforme ces moments ordinaires en matière artistique et invite chacun à s'interroger sur les souvenirs qui demeurent. L'exposition, ouverte aujourd'hui, 20 août, se poursuivra jusqu'au 11 septembre à l'Is'Art Galerie, au Tiers Lieu Mahatazana.

À travers ses oeuvres, l'artiste s'intéresse à ces instants qui deviennent, parfois sans prévenir, les derniers. Elle explore ainsi la présence, l'absence, les lieux et les périodes de vie que la mémoire conserve avec une nostalgie à la fois douce et amère. L'exposition ne cherche toutefois pas à enfermer le visiteur dans le regret, mais plutôt à créer un espace de réflexion autour de ce que les souvenirs laissent derrière eux.

Le parcours se construit en quatre séries : « Plongée », « Apocalypse », « Rituels » et « Nocturne ». « Plongée » ouvre notamment l'exposition avec des compositions inspirées de l'eau et des nénuphars. Les nuances de vert installent une atmosphère apaisante et évoquent cette première immersion dans le souvenir.

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Originaire d'Antananarivo, Miarina développe une peinture centrée sur les paradoxes de l'existence. Elle travaille notamment la couleur, l'ombre et le geste, dans une démarche à la fois introspective et tournée vers des questionnements collectifs. Son style narratif, intime et figuratif, fait de chaque toile un espace où se confrontent expérience personnelle et réflexion sur l'identité.

« Veloma Lava » sera également accompagné d'une conférence et d'un atelier de peinture, prolongeant la réflexion de l'artiste autour de la mémoire et de son expression artistique.

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