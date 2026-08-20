Madagascar: Exposition - Miarina transforme les dernières fois en souvenirs

Certaines dernières fois ne se reconnaissent qu'après coup. Une dernière promenade, un dernier été, un dernier instant partagé : avec « Veloma Lava », Miarina transforme ces moments ordinaires en matière artistique et invite chacun à s'interroger sur les souvenirs qui demeurent. L'exposition, ouverte aujourd'hui, 20 août, se poursuivra jusqu'au 11 septembre à l'Is'Art Galerie, au Tiers Lieu Mahatazana.

À travers ses oeuvres, l'artiste s'intéresse à ces instants qui deviennent, parfois sans prévenir, les derniers. Elle explore ainsi la présence, l'absence, les lieux et les périodes de vie que la mémoire conserve avec une nostalgie à la fois douce et amère. L'exposition ne cherche toutefois pas à enfermer le visiteur dans le regret, mais plutôt à créer un espace de réflexion autour de ce que les souvenirs laissent derrière eux.

Le parcours se construit en quatre séries : « Plongée », « Apocalypse », « Rituels » et « Nocturne ». « Plongée » ouvre notamment l'exposition avec des compositions inspirées de l'eau et des nénuphars. Les nuances de vert installent une atmosphère apaisante et évoquent cette première immersion dans le souvenir.

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Originaire d'Antananarivo, Miarina développe une peinture centrée sur les paradoxes de l'existence. Elle travaille notamment la couleur, l'ombre et le geste, dans une démarche à la fois introspective et tournée vers des questionnements collectifs. Son style narratif, intime et figuratif, fait de chaque toile un espace où se confrontent expérience personnelle et réflexion sur l'identité.

« Veloma Lava » sera également accompagné d'une conférence et d'un atelier de peinture, prolongeant la réflexion de l'artiste autour de la mémoire et de son expression artistique.