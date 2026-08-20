Madagascar: Soirée musicale - Yrinaf prend la tête d'affiche de la 20e Smooth Night

Un rêve d'enfant transformé en rendez-vous scénique. Pour célébrer sa 20e édition, Smooth Night place Yrinaf au coeur d'une soirée consacrée à l'univers de Mariah Carey, sous le thème « Mariah Carey, the voice of my childhood ». Le 2 octobre à partir de 20 h 15, l'hôtel Ibis Ankorondrano accueillera cette soirée premium en plein air, au bord de la piscine, avec environ 400 spectateurs attendus.

Pour Yrinaf, cette édition représente une étape particulière. Habituée à participer à Smooth Night comme choriste depuis 2017, elle sera cette fois tête d'affiche et portera seule l'hommage à l'une des grandes voix qui ont marqué son enfance. « C'est la première fois que je suis vraiment tête d'affiche. C'est excitant, mais il y a aussi une pression », confie-t-elle. Une pression renforcée par la dimension vocale du répertoire de Mariah Carey, mais aussi par le choix personnel de l'artiste : « C'est un rêve d'enfant. Elle fait partie des artistes qui ont bercé mon enfance, influencé ma manière de chanter et mes goûts musicaux ».

La chanteuse ne cache pas l'ampleur du défi. La Soul et le Jazz font partie de son univers, mais le répertoire de Mariah Carey l'amène à sortir davantage de sa zone de confort.

Performance

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« Ma zone de confort n'est pas forcément là où elle est, mais il faut travailler. Heureusement, nous sommes déjà dans les préparatifs et nous essayons de donner le meilleur de ce que nous pouvons offrir ».

L'objectif est de proposer un spectacle où la performance vocale s'accompagne d'un véritable travail artistique, scénographique et technique.

La playlist cherchera ainsi à toucher plusieurs générations, en misant sur l'émotion et la nostalgie, mais aussi sur la performance. « Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ses chansons à cette époque », souligne Yrinaf. La décoration, le son, les équipements et l'ensemble de la logistique sont également pensés pour donner au spectacle une identité particulière, avec une exigence de qualité aussi bien sur l'émotion que sur l'aspect artistique.

Yrinaf sera donc au premier plan pour cette 20e édition, accompagnée de Njaka, Tom, Josia et Joosia, avec comme invités spéciaux Ken, Nanie, Nate Tex et Meva Gospel. Deux heures de spectacle sont prévues pour faire revivre l'univers de Mariah Carey entre nostalgie, élégance et performance vocale.

Chanteuse et pianiste soliste malgache, Yrinaf évolue principalement dans le Jazz, la Soul et la variété. Issue d'une famille de musiciens, elle fait ses premiers pas dans le chant au sein de sa famille et de l'église. En 2012, elle se fait connaître du grand public en participant à l'émission The One de RTA, où elle décroche la troisième place. 2 ans plus tard, elle rejoint le Jazz Club du CGM, où elle se produit encore aujourd'hui dans des cabarets et concerts.