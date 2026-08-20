Madagascar: Ambanitsena - Deux hommes tentent de commettre un viol

20 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Deux hommes ont été interpellés à Ambanitsena, dans le district de Manjakandriana, après avoir tenté de commettre un viol sur une jeune femme de 21 ans. Les faits se sont déroulés lundi vers 18 h 40, lorsqu'un appel de détresse a alerté les gendarmes.

La victime, qui venait de descendre d'un bus et regagnait seule son domicile à Ambohibehasina, a été suivie avant d'être agressée par deux individus ivres. Ils l'ont plaquée au sol et lui ont bâillonné la bouche pour l'empêcher de crier.

Un motocycliste de passage a aperçu la scène grâce à la lumière de son deux-roues et a immédiatement donné l'alerte. Les habitants du voisinage se sont mobilisés et ont réussi à rattraper l'un des suspects dans une rizière. L'autre a été arrêté peu après à son domicile, surpris d'apprendre que son coauteur présumé avait déjà été capturé.

Lors de leur interrogatoire, les deux hommes ont reconnu avoir voulu abuser de la jeune femme et ont précisé qu'ils n'avaient pas cherché à la voler.

L'enquête a été confiée à la gendarmerie de Carion. Les deux jeunes hommes ont été mis en garde à vue et seront présentés au parquet.

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