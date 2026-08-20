Afrique: Shanghai 2026 - Aucune université africaine dans le classement

Chaque année, l'Academic Ranking of World Universities, plus connu sous le nom de classement de Shanghai, établit le palmarès des 1 000 meilleures universités au monde.

L'édition 2026 confirme la domination des grandes universités américaines et européennes, tout en mettant en lumière les rares établissements africains parvenant à se maintenir dans ce classement de référence.

Sur plus de 2 500 universités effectivement classées par ShanghaiRanking Consultancy, seules 16 africaines figurent dans ce Top 1 000 mondial.

Avec huit établissements, l'Afrique du Sud reste le pays le mieux représenté sur le continent, confirmant l'ancienneté et la solidité de son expertise universitaire, héritée du système anglo-saxon.

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L'Égypte constitue l'autre grand pôle universitaire africain, avec six établissements classés, emmenés par l'Université du Caire. D'autres pays, comme l'Éthiopie et le Maroc, ne parviennent chacun à placer qu'un seul établissement.

Cette faible représentation illustre l'écart persistant entre l'ambition affichée par de nombreux gouvernements africains en matière de capital humain et la réalité de leurs systèmes d'enseignement supérieur, un défi que l'Afrique du Sud, grâce à des décennies d'investissement dans la recherche, continue pour l'instant d'être seule à relever à cette échelle sur le continent.

Les détails sont à lire dans Eco & Finances.