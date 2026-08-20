Mauritanie: L'opposition dénonce la hausse du coût de la viande

20 Août 2026
Radio France Internationale
Par Moussa Oumar Barry

Mercredi 19 août, des membres de la coalition de l'Alliance des forces du salut ont fait une descente aux abords de l'abattoir du pays, qui se trouve à 15 km de la capitale Nouakchott, pour protester contre des prix qualifiés d'exorbitants.

Après une visite des lieux, les membres de cette coalition ont pris tour à tour la parole. Ils dénoncent les conditions de vie des travailleurs de l'abattoir, mais aussi le prix de la viande, jugé trop cher. Selon eux, la Mauritanie dispose d'un cheptel suffisamment important pour assurer un approvisionnement à un prix correct.

« Nous dénonçons d'abord les conditions de travail dans cet abattoir. Aucune mesure de sécurité n'est prise pour les travailleurs et l'hygiène est négligée. Ensuite, le prix de la viande est trop élevé. La Mauritanie exporte pourtant du bétail partout dans la sous-région, les Mauritaniens devraient donc avoir de la viande à un prix raisonnable », s'agace Yacoub Ahmed Lemrabet, l'un des membres.

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Comment expliquer cette hausse des prix ? C'est la question à laquelle répond le député Khali Diallo. « Le marché de la viande en Mauritanie n'est pas régularisé. La preuve, vous allez voir une boucherie qui vend à 2 500, 2 600, 2 800. Un autre va vendre à 3 000 ouguiyas. Là où on est aujourd'hui au sein de l'abattoir, la viande, le kilo est vendu à 2 400 ouguiyas. Vu qu'il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas de régulation des prix. Chacun s'adonne à ce qu'il veut. »

L'Alliance des forces du salut appelle l'État à revoir sa politique de régulation, pour permettre à tous de consommer de la viande.

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