Guinée: Les coupures de courant à Conakry suscitent l'incompréhension de la population

Depuis quelques semaines, les habitants de Conakry subissent un manque cruel d'électricité : des coupures fréquentes et longues, parfois toute la journée, et qui agacent les citoyens. Car cette pénurie d'énergie provoque d'autres désagréments : sans courant, la qualité des réseaux téléphonique et Internet faiblit puisque certains émetteurs ne sont plus alimentés.

Les coupures de courant provoquent l'incompréhension dans la capitale, car ces dernières années Conakry était bien alimentée grâce à la construction des nouveaux barrages hydroélectriques et à la fourniture d'électricité par le navire-centrale turc Karpowership, accosté à Conakry.

Les habitants de Conakry ont de l'électricité la nuit, mais les coupures en journée mettent en difficulté les entreprises ou les ONG, surtout celles qui disposent de faibles moyens.

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Mamadou, employé d'une ONG environnementale, explique : « Souvent, ça part au moment où on en a le plus besoin, le matin. On arrive au bureau à 9 heures, l'électricité est partie. Parfois ça revient quelques après, mais d'autres fois c'est toute une journée que ça ne revient pas. On ne parvient pas à travailler. On est obligés de recourir aux groupes électrogènes, ça fait des coûts supplémentaires de fonctionnement pour l'organisation. »

Des difficultés pour trouver un groupe électrogène

Seules des organisations robustes financièrement peuvent se payer les services d'un groupe électrogène au quotidien. Et les difficultés sont encore plus grandes pour les populations : « Je reçois le courant chez moi à partir de 18 heures jusqu'à 8 heures, puis le courant part, constate Madibinet, qui habite dans la banlieue de la capitale. Les secteurs privé et public peuvent allumer leurs groupes. Mais la population dans les périphéries de Conakry n'a pas les moyens. »

Electricité de Guinée a déclaré il y a une dizaine de jours que les coupures de courant étaient causées par des travaux de maintenance. Cette explication peine cependant à convaincre, puisque les coupures ne sont pas cantonnées à certains quartiers, mais concernent la capitale entière.