Gabon: Madrid dément catégoriquement l'existence d'un « plan d'urgence » contre le Maroc

20 Août 2026
Gabonews (Libreville)

Le gouvernement espagnol a démenti, ce mardi, de manière catégorique l'existence d'un quelconque « plan d'urgence » visant le Maroc. Ce démenti intervient après la diffusion par la télévision publique espagnole TVE d'informations évoquant une telle hypothèse, dans un contexte marqué par la crise migratoire à Ceuta. Des sources de la Présidence du gouvernement espagnol, la Moncloa, ont affirmé auprès de médias ibériques que l'exécutif n'avait demandé l'élaboration d'aucune étude ni d'aucun rapport concernant la mise en place d'un plan d'urgence ciblant le Maroc.

L'information avait été relayée par l'émission « Mañaneros 360 » de la chaîne publique TVE. Le programme faisait état d'un possible plan d'urgence lié au Maroc, ce qui avait ouvert la voie à des spéculations sur une éventuelle dégradation des relations entre Madrid et Rabat.

Selon les mêmes sources gouvernementales citées par la presse espagnole, les allégations concernant un plan d'urgence destiné à faire face au Maroc ne reposent sur aucun mandat officiel émanant du gouvernement espagnol. La Moncloa a ainsi assuré qu'aucun plan, aucune étude et aucun rapport n'avaient été commandés à ce sujet.

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Elle a qualifié les informations diffusées par le programme télévisé d'inexactes. Ce démenti vise à clarifier la position officielle de Madrid alors que les deux pays entretiennent des relations stratégiques, notamment sur les dossiers de la coopération sécuritaire, de l'économie et de la gestion des flux migratoires.

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