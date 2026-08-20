Afrique: Angélique Kidjo à Hollywood - Et si le Bénin passait enfin de l'émotion à l'ingénierie de la puissance

20 Août 2026
Gabonews (Libreville)
Par Alexandre Dehouindji

L'étoile d'Angélique Kidjo sur le Hollywood Walk of Fame est un immense motif de fierté, mais les nations qui gagnent ne se contentent pas de célébrer leurs symboles : elles les instrumentalisent.

En tant qu'observateur attentif de la trajectoire de notre pays, une question me brûle les lèvres : comment transformons-nous ce séisme géo culturel en un actif souverain durable ?

Le soft power n'est pas un ornement, c'est une industrie.

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Pour capitaliser sur cette consécration mondiale, trois décisions s'imposent à court terme :

1- Institutionnaliser l'héritage :

Ancrer cette centralité par un pôle mémoriel ou un incubateur d'excellence artistique d'envergure internationale à Cotonou ou Ouidah.

2- Structurer les ICC (Industries Culturelles et Créatives) :

Utiliser le carnet d'adresses global de l'artiste pour bâtir de véritables partenariats publics-privés capables d'attirer des investissements lourds et de professionnaliser notre jeunesse.

3- Activer une diplomatie de haute influence :

Aligner cette vitrine planétaire sur la dynamique de développement et d'attractivité de la "Destination Bénin".

Le génie individuel a offert une rampe de lancement historique au pays. Il appartient désormais aux décideurs visionnaires et aux stratèges de concevoir l'architecture qui convertira cette étoile hollywoodienne en levier de puissance économique.

Le moment est venu de passer de l'hommage à l'action stratégique.

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