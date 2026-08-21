Congo-Brazzaville: Décentralisation - Une vague de nominations à l'administration du territoire

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a nommé, le 19 août, plusieurs autorités au titre du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, notamment des préfets des départements, des sous-préfets, des administrateurs maires d'arrondissements et des communautés urbaines, ainsi que leurs secrétaires généraux.

Parmi les nouveaux promus, l'on note Yves Bodler Ngongo nommé préfet du département de Brazzaville. L'ancien administrateur-maire du district de Tchiamba-Nzassi (Pointe-Noire) succède à Gilbert Mouanda-Mouanda. Dans la Cuvette, le chef de l'Etat a nommé Juste Bernadin Gavet préfet, en remplacement d'Emma Henriette Berthe Bassinga Nganzali. Le nouveau préfet de la Cuvette-Ouest s'appelle Apollinaire Molebe. L'ancien administrateur-maire du cinquième arrondissement de Pointe-Noire, Mongo-Mpoukou, succède à Frédéric Baron Boouzock.

Orphelin de préfet depuis la disparition de Jean Jacques Mouanda en avril dernier, le département des Plateaux sera désormais administré par Félix Adjoui Obié. Colonel de police, il a exercé, entre autres, les fonctions de directeur de l'École nationale supérieure de police de Brazzaville. Victor Gandziami est nommé, quant à lui, préfet de la Sangha en remplacement d'Edouard Denis Okouya. Officier supérieur de la gendarmerie nationale, le colonel à la retraite Victor Gandziami a exercé les fonctions de chef du Service central des recherches judiciaires avant d'être nommé directeur des techniques judiciaires et de la documentation de cette composante de la force publique.

Les autres préfets des départements ont conservé, pour leur part, leurs postes. Il s'agit notamment de Pierre Cébert Ibocko Onangha à Pointe-Noire, Carrel Léonidas Mottom Mamoni (Djoué-Léfini), Paul Adam Dibouilou (Kouilou), Christophe Tchicaya (Lékoumou), Jean Pascal Koumba (Likouala), Micheline Nguessimi (Niari), Alphonsine Akobe Opangana (Nkéni-Alima), Marcel Nganongo (Bouenza), et Habib Obambi Oko (Congo-Oubangui).

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Au niveau des arrondissements de Brazzaville, l'on note trois entrants et un retour. Parmi les nouveaux administrateurs maires, Rufin Openza à Talangaï, en remplacement de Privat Frédéric Ndeké. Jean Chrysostome Ngoma est nommé administrateur-maire de Mfilou, septième arrondissement de Brazzaville, en remplacement de Bibiane Itoua Kouloumbou Babingui qui a été mutée à Poto-Poto. L'arrondissement 9, Djiri, sera désormais administré par Pieraimée Emma Carole Akonzo Ngato. Ancien administrateur-maire de Poto-Poto, Jacques Elion a fait son retour, mais cette fois-ci à Moungali, quatrième arrondissement. Cependant, les administrateurs maires de Makélékélé, Bacongo, Ouenzé et Madibou ont conservé leurs postes.