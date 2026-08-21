La ville de Dakar a lancé jeudi IncubaSport, "le premier incubateur dans les métiers de l'économie du sport, de la santé et de l'entrepreneuriat en Afrique", selon son coordonateur, avec comme objectif d'accompagner d'anciens sportifs et plus de 1 000 jeunes, de former 500 porteurs de projets et d'accélérer 50 entreprises dans les 19 communes de la capitale, a constaté l'APS.

La cérémonie de lancement a eu lieu, le même jour, au terme de la première réunion du comité de pilotage tenue dans la salle de délibération de l'hôtel de ville de Dakar.

IncubaSport est piloté par le Fonds de développement et de solidarité municipale (FODEM), à travers la Couveuse d'entreprise de la ville de Dakar (CEPEM), en partenariat avec WorkingFit, une entreprise française de coaching sportif et de bien-être, et la Direction des sports, de la jeunesse et de la vie associative (DSJA) de la ville de Dakar.

Selon Abdoulaye Sidibé, le but du projet est de permettre aux sportifs en fin de carrière de valoriser leur expérience et leur expertise par de nouvelles initiatives professionnelles.

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"Je veux même parler de reconversion entrepreneuriale, pour permettre aux bénéficiaires de valoriser et monétiser l'expérience et l'expertise accumulées au cours de leur carrière, afin de mieux rebondir et de vivre dignement après celle-ci", a-t-il déclaré.

Le programme ne s'adresse toutefois pas exclusivement aux sportifs retraités, mais également aux jeunes, aux étudiants, aux professionnels et porteurs de projets évoluant dans différents projets se rattachant à l'économie du sport, a-t-il précisé.

IncubaSport repose sur trois phases : un diagnostic, une incubation et une accélération destinée à accompagner les projets vers le marché. Le dispositif comprend également 12 parcours de spécialisation articulés autour d'un tronc commun orienté vers le développement et la gestion d'une activité.

" Il y a vraiment toute la chaîne de valeur de l'économie du sport dans ces parcours, notamment la nutrition sportive, l'analyse vidéo, l'équipement, le design industriel dans le sport et tout ce qui touche au droit du sport et aux réglementations", a détaillé le coordonnateur du programme.

Pour Aminata Diop Samb, directrice générale du FODEM, le lancement d'IncubaSport intervient après plusieurs années de travail. "En 2023, nous avons travaillé à la conceptualisation et la mise en oeuvre de ce programme et, le moment est aujourd'hui bien choisi pour aller vers la phase opérationnelle", a-t-elle indiqué.

Elle a fait savoir que le FODEM est régulièrement sollicité pour des formations dans les métiers du sport et pour le financement de sportifs de haut niveau confrontés à la perspective de la reconversion professionnelle.

"C'est l'occasion pour nous de magnifier la collaboration entre IncubaSport et le FODEM", s'est-elle réjouie, rappelant le travail réalisé depuis 2023 pour concevoir et préparer le programme.

Présentant IncubaSport comme "une vitrine qui s'ouvre pour la capitale", le chef de cabinet du maire de Dakar a, pour sa part, souligné la volonté de la municipalité de faire de Dakar "un hub sur tous les domaines", en mettant notamment l'accent sur le potentiel de l'économie du sport.

Selon Bouly Galissa, l'économie du sport fait vivre des centaines de milliers de personnes à travers le monde, alors qu"'en Afrique, on peine à valoriser cette économie-là", a-t-il relevé.

Le programme doit permettre à des sportifs confrontés à des difficultés après leur carrière de "faire vivre leur passion en la transformant en métier", a-t-il ajouté.

Un appel à candidatures a été officiellement lancé, ce jeudi, en direction des porteurs de projets des 19 communes de Dakar, qui peuvent candidater en ligne jusqu'au 15 septembre 2026.

A travers le programme IncubaSport, également présenté comme un outil destiné à contribuer à l'héritage des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, la ville de Dakar entend faire de l'économie du sport un levier d'emploi, d'entrepreneuriat et de développement économique, selon ses initiateurs