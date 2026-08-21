Sénégal: Le pays 'profondément préoccupé' par les sanctions américaines contre la CPI

Dakar — Le Sénégal, par la voix de son ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, a exprimé, jeudi, sa profonde préoccupation à la suite des nouvelles sanctions prises par les Etats Unis d'Amérique à l'encontre de responsables de la Cour pénale internationale (CPI).

Le gouvernement de la République du Sénégal a pris connaissance avec une profonde préoccupation des nouvelles sanctions annoncées, le 18 août 2026, par les Autorités américaines à l'encontre de responsables de la Cour pénale internationale (CPI), indique la diplomatie sénégalaise.

Dans un communiqué rendu public, jeudi, le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur confirme que le Sénégalais, Abdoulaye Sèye, membre du Bureau du Procureur de la CPI, et candidat présenté par le Sénégal à l'élection au poste de juge à la CPI fait partie des personnes visées par les nouvelles sanctions américaines.

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Dakar exprime sa "pleine solidarité à Monsieur Abdoulaye Sèye, ainsi qu'aux autres responsables et personnels de la Cour visés par ces mesures tout en réaffirmant que l'exercice, en toute indépendance, de fonctions judiciaires au sein d'une juridiction internationale "ne saurait donner lieu à des pressions ou mesures susceptibles d'affecter l'accomplissement du mandat confié à celle-ci".

"Le Sénégal rappelle que la Cour pénale internationale constitue un pilier essentiel de la lutte contre l'impunité et un instrument fondamental au service de la justice pénale internationale", rapporte le communiqué.

Le Sénégal, premier Etat à avoir ratifié le statut de Rome et "fervent défenseur de la Cour" considère que toute mesure susceptible d'entraver l'indépendance, la sécurité ou l'exercice des fonctions des magistrats et personnels de la CPI est de nature à fragiliser l'intégrité et le bon fonctionnement de la justice pénale internationale, mentionne le texte.

Il réaffirme en même temps son "attachement indéfectible au multilatéralisme, au respect du droit international et à l'indépendance de la justice internationale".

Le gouvernement du Sénégal assure qu'il poursuivra ses concertations avec ses partenaires africains et internationaux en vue de préserver l'intégrité, l'indépendance et le fonctionnement effectif de la Cour pénale internationale.

Il appelle à privilégier le dialogue, le respect mutuel et la coopération internationale, dans l'intérêt de la paix, de la justice et de la préservation de l'ordre juridique international.