Ile Maurice: Le pays affiche résilience et dynamisme économique au premier semestre 2026

Dans sa newsletter du mois d'août, l'Economic Development Board (EDB) dresse un bilan positif des six premiers mois de 2026. Son chairman, Sanjay Bhunjun, souligne que cette période a été caractérisée par «la résilience et une dynamique de progression».

Selon lui, malgré un contexte mondial incertain, l'île Maurice a su continuer à attirer des projets d'investissement à forte valeur ajoutée, à diversifier son économie et à consolider son statut de juridiction de confiance.

Rs 650 milliards d'investissements

Les chiffres présentés dans la lettre d'information sont éloquents : 523 projets sont recensés, pour un montant total d'investissements annoncés de 649,7 milliards de roupies, répartis sur 16 secteurs d'activité. Sur cette somme, 138,8 milliards ont déjà été concrétisés, tandis qu'un portefeuille de 412 milliards de roupies porte sur des projets de long terme. Le secteur de l'énergie domine le classement avec 23 milliards de roupies investis dans 44 projets d'énergies renouvelables, suivi de près par la santé et l'éducation, qui affichent également une activité soutenue.

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Le taux de réalisation, qui s'établit à 21 %, peut sembler modeste. L'EDB précise toutefois que ce pourcentage traduit la nature même du portefeuille plutôt qu'une lenteur d'exécution : il s'agit majoritairement de projets d'envergure étalés sur plusieurs années, comme les villes intelligentes ou les infrastructures d'énergies renouvelables. Leur progression générera à terme des investissements massifs, une activité économique accrue et de nombreux emplois.

Première place africaine en matière de résilience

Sur le plan international, Maurice se hisse à la au 61e rang mondial mais à la première place africaine du Global Investment Risk and Resilience Index 2026, avec un score de 62,20 points. Le pays devance ainsi la Tanzanie, le Botswana, les Seychelles et le Cap-Vert. En matière de volatilité monétaire, d'instabilité politique, d'inflation et de sécurité juridique, le pays récolte un score de résilience de 50,87 et confirme son image de destination d'investissement stable et prévisible, même face aux chocs géopolitiques mondiaux.

Gouvernance numérique renforcée

À partir du 1eᣴ janvier 2027, une nouvelle réglementation obligera les organisations à nommer des délégués à la protection des données (DPO) qualifiés. Cette mesure vise à améliorer la conformité, à renforcer la confiance numérique et à atténuer les risques opérationnels, consolidant ainsi la réputation de Maurice comme pôle d'investissement sécurisé.

Le BOAM, un outil au service des entreprises

L'EDB a par ailleurs lancé le Business Obstacles Alert Mechanism (BOAM), une plateforme en ligne permettant aux entreprises de signaler et de résoudre rapidement leurs obstacles administratifs et opérationnels. Le processus est simple : identification du problème, transmission à l'autorité compétente, suivi du dossier et mises à jour en temps réel. L'objectif est de réduire les goulots d'étranglement et d'offrir aux entreprises une résolution plus rapide et transparente de leurs difficultés.

L'intelligence artificielle au service de l'agriculture

Maurice mise également sur l'innovation agricole avec un projet pilote de ferme intelligente combinant intelligence artificielle, agriculture en environnement contrôlé et culture verticale, dont le lancement est prévu en octobre 2026. Grâce à des capteurs et des données en temps réel, ce dispositif optimisera l'irrigation, la fertilisation, la détection des nuisibles et la prévision des rendements. Au-delà de la sécurité alimentaire, l'ambition est de positionner l'île comme leader régional de l'agriculture intelligente en zone tropicale et de servir de banc d'essai pour des technologies reproductibles ailleurs.

Des permis de séjour plus exigeants

Enfin, les règles relatives aux permis de séjour professionnels ont été revues à la hausse, avec des seuils d'investissement et de revenus relevés pour les investisseurs et travailleurs indépendants. Cette réforme privilégie une croissance de qualité, axée sur la création d'emplois et la valeur locale. Le programme «Golden Visa» demeure une porte d'entrée pour les talents à fort potentiel.

Sanjay Bhunjun conclut avec une vision claire : renforcer les partenariats stratégiques, faciliter les investissements technologiques de pointe et garantir la capacité d'adaptation de Maurice aux tendances mondiales.