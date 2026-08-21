Donné pour mort par certains et déclaré grabataire par d'autres, le président camerounais, Paul Biya, a mis fin aux rumeurs et spéculations qui avaient commencé à pourrir le climat sociopolitique au Cameroun, en rentrant hier, 20 août 2026, au pays.

Et ce, après avoir passé 74 jours à l'étranger. Un accueil particulier lui a été réservé par ses ouailles dès son arrivée à l'aéroport international de Yaoudé-Nsimalen en provenance de Genève en Suisse. En tout cas, ils étaient des milliers de militants de son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), à se masser tout au long de la route menant au palais d'Etoudi.

En accueillant ainsi leur champion, les militants lui réaffirment leur fidélité mais envoient du même coup, un message de mise en garde à l'endroit des adversaires du président nonagénaire, eux qui avaient commencé à spéculer sur une éventuelle vacance du pouvoir. Pour autant, ce retour de Paul Biya mettra-t-il fin au débat sur sa santé fragile et sa capacité à diriger avec lucidité le Cameroun jusqu'au terme de son mandat, au regard de son âge avancé, 93 ans?

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Rien n'est moins sûr. Le simple fait que le chef de l'Etat ait passé plus de deux mois à l'étranger pour un déplacement qui était qualifié de court séjour privé en Europe, sans la moindre apparition publique, prouve à souhait que le vieux Lion ne se porte pas comme un charme.

Le Cameroun est en mode pilotage automatique et ce, depuis plusieurs années

C'est dire si Paul Biya a certes réussi, à travers ce retour au bercail, à prouver qu'il est encore en vie, mais reste loin de convaincre les Camerounais de sa capacité à conduire le navire Cameroun à bon port. On est d'autant plus fondé à le penser que pour de nombreux Camerounais, le Cameroun est en mode pilotage automatique et ce, depuis plusieurs années. Et ils n'ont peut-être pas tort. En effet, le président camerounais semble passer plus de temps à l'étranger que dans son propre pays. A preuve, il vient de battre son propre record de 2024 qui était de 49 à 50 jours d'absence, en faisant 74 jours hors du pays.

Et à chaque fois, il ne regagne le pays que lorsque des rumeurs et des spéculations sur son état de santé, atteignent la limite du supportable. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les absences répétées de Paul Biya et son état de santé constituent, à n'en point douter, une véritable pomme de discorde entre les citoyens et le pouvoir. Lequel, parfois, n'hésite pas à menacer ouvertement des citoyens qui ont osé spéculer sur la santé du vieux Lion.

Une frilosité du régime qui en dit long... Cela dit, maintenant que le sphinx d'Etoudi est de retour au pays, va-t-il enfin nommer son vice-président et mettre en place un nouveau gouvernement que les Camerounais attendent avec impatience et grand intérêt ? On attend de voir.