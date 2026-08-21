Algérie: Clôture de l'université des cadres de l'Etat sahraoui et du Front Polisario

BOUMERDES — Les travaux de la 14e session de l'université d'été des cadres du Front Polisario et de l'Etat sahraoui, qui se sont déroulés pendant 10 jours à l'université M'hamed Bouguara de Boumerdès, se sont achevés jeudi, en présence d'un nombre remarquable de membres du corps diplomatique accrédités en Algérie, ce qui témoigne de l'importance de la cause sahraouie aux niveaux continental et international.

La cérémonie de clôture de cet événement a réuni des représentants des ambassades du Mozambique, du Zimbabwe, de l'Ouganda, du Venezuela, de la Mauritanie, de l'Afrique du Sud, de la Namibie, de Cuba et du Nicaragua, ainsi que l'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) en Algérie, Khatri Adouh, le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS), Saïd Ayachi, et des représentants d'organisations de défense des droits de l'homme, du Forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui et de l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA).

Plusieurs interventions ont été prononcées à cette occasion, notamment celle de l'ambassadeur d'Afrique du Sud, M. Ndumiso Ndima Ntshinga. Ce dernier, a notamment souligné dans son allocution l'importance de poursuivre les efforts visant à soutenir la cause sahraouie et à relever les défis en impliquant les jeunes Sahraouis et les représentants de la société civile, et en leur apportant un soutien dans leur quête de liberté.

La présidente de l'université d'été, Fatima Al-Mahdi, ministre sahraouie de la Coopération, a quant à elle, souligné le "succès de cet événement" et la réalisation des objectifs fixés, saluant "le soutien du peuple algérien à la cause sahraouie".

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De son côté, le président du CNASPS, Saïd Ayachi, s'est félicité des résultats obtenus par cette université d'été, organisée dans les meilleures conditions, et qui "a permis un échange de points de vue sur les enjeux politiques actuels".

D'autres intervenants se sont ensuite succédé à la tribune, parmi lesquels un représentant du conseil de la Nation et des représentants de partis politiques, réaffirmant leur soutien à la juste cause sahraouie et au droit du peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination.

A noter que la séance de clôture de la 14e édition de l'université d'été des cadres du Front Polisario et de l'Etat sahraoui a été marquée par l'intervention du Premier ministre de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Bouchraya Hammoudi Bayoun, au cours de laquelle il a affirmé que "les Sahraouis, sur tous les fronts de lutte et de combat, dans les camps de la dignité, les territoires occupés et en exil, ne renonceront jamais à leurs nobles objectifs pour recouvrer leur liberté et leur souveraineté".