Niger: Série vacances - A Niamey, on prépare déjà la rentrée

Le Club des étudiants de Goudel organise des cours de vacances pour aider les élèves à renforcer leurs acquis et à être prêts pour la prochaine rentrée scolaire.

Au Niger, depuis six ans, les grandes vacances de nombreux élèves de Goudel, un ancien village devenu aujourd'hui un quartier de l'ouest de Niamey, sont rythmées par des cours préparatoires de la prochaine rentrée scolaire. Ces cours de vacances sont initiés depuis 2020 par le Club des étudiants de Goudel pour aider les élèves à renforcer leurs acquis et à mieux préparer la prochaine rentrée scolaire.

Cette année, près de 500 élèves du primaire, du collège et du lycée bénéficient de cet accompagnement pédagogique durant tout le mois d'août, à l'école primaire Angela Merkel.

Pour encadrer les apprenants, les étudiants bénévoles, pour la plupart encore en formation à l'Université Abdou Moumouni de Niamey, et dans d'autres établissements d'enseignement, bénéficient de l'accompagnement d'enseignants expérimentés, explique Sahabi Nahantchi, président du Club des étudiants de Goudel.

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"Pour les nouveaux venus, les étudiants, nous avons déjà des mentors, assure-t-il. Des enseignants membres du club nous accompagnent grâce à leur expérience. Ce sont des enseignants en activité et nous bénéficions de leur expertise, ainsi que de leur pédagogie, dans la gestion des classes."

70 % des bénéficiaires sont des filles

Le projet bénéficie également du soutien du Comité des enseignants ressortissants de Goudel, engagé pour contribuer à l'amélioration du niveau scolaire des élèves. Ousmane Saley Sanda, président dudit comité, observe que "dans les écoles du village, nous avons constaté que le niveau des élèves, du primaire jusqu'au lycée, est un peu faible. Nous avons donc jugé utile d'agir pour améliorer cette situation et rehausser leur niveau. La première édition a été une réussite et nous avons estimé nécessaire de poursuivre cette initiative".

Ces cours de vacances concernent 300 élèves du primaire et 200 élèves du collège et du lycée. Près de 70 % des bénéficiaires sont des filles. "J'apprécie beaucoup ces cours de vacances parce qu'ils nous aident à mieux préparer la rentrée scolaire", raconte l'une d'entre elles.

Un autre élève estime que "les cours de vacances sont très avantageux, surtout pour les élèves en classe d'examen, car ils leur permettent de bien préparer leur année scolaire. Personnellement, ils m'aident à comprendre les mathématiques, la philosophie et d'autres matières. C'est cette année que j'ai commencé à suivre les cours de vacances".

Soutenir la communauté

Pour les initiateurs, cette expérience montre que les jeunes peuvent contribuer au développement de leur communauté.

"Mon appel aux étudiants est d'organiser des initiatives similaires pour aider nos jeunes frères et soeurs dans leur parcours scolaire, lance Sahabi Nahantchi. Nous n'avons peut-être pas beaucoup de moyens, mais nous pouvons au moins leur transmettre ce que nous avons appris à l'école".

Au-delà de l'accompagnement scolaire, le Club des étudiants de Goudel mène également des actions communautaires. Des activités sportives, notamment des matchs de football, sont organisées parallèlement aux cours afin de favoriser l'épanouissement des jeunes.

Fonctionnant sans aucun financement extérieur, le club s'appuie sur les contributions volontaires de certains parents d'élèves. Qu'elles soient financières ou matérielles, ces contributions permettent de soutenir la réhabilitation des salles de classe, l'amélioration des infrastructures scolaires ainsi que l'entretien de l'établissement qui accueille les activités.