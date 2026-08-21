Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 21 août 2026

revue de presse

Maroc-Législatives 2026 : Le calendrier électoral connu

Le calendrier des élections législatives de 2026 au Maroc est désormais connu. Les autorités ont fixé les principales échéances encadrant le processus électoral, depuis le dépôt des candidatures jusqu’au jour du vote, prévu le mercredi 23 septembre 2026.

Selon le calendrier des législatives 2026 au Maroc, les candidats au scrutin du 23 septembre pourront effectuer leurs démarches en ligne à compter de 8 heures le lundi 31 août. Cette phase restera ouverte jusqu’à midi le mardi 8 septembre, et le dépôt des dossiers physiques débutera également le 31 août à 8 heures, avec une échéance fixée au mercredi 9 septembre à midi.

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Quant à la campagne électorale, elle commencera officiellement à minuit le jeudi 10 septembre et se poursuivra durant près de deux semaines, avant de prendre fin à minuit le mardi 22 septembre, soit la veille du scrutin. (Source Apanews)

Au Nigeria, plus de 50 morts après le chavirement d’un bateau surchargé

L’accident s’est produit jeudi en début de journée dans le nord-ouest du pays. Les recherches se poursuivent, selon le porte-parole de l’Agence nationale de gestion des situations d’urgence de la région.

Au moins 51 personnes sont mortes, jeudi 20 août, après le naufrage d’un bateau dans l’Etat de Sokoto, au nord-ouest du Nigeria, a déclaré à l’Agence France-Presse un habitant de la région, tandis que les autorités ont fait savoir que les opérations de sauvetage se poursuivent.

« La situation est grave. Nous avons déjà enterré 46 corps, et cinq autres viennent d’être repêchés dans la rivière », a déclaré Ibrahim Musa, ancien conseiller municipal du village de Gorau, dans le district de Goronyo, où l’accident s’est produit. (Source Le Monde Afrique)

Cameroun : Retour de Paul Biya au pays - Finies les spéculations sur son état de santé ?

Donné pour mort par certains et déclaré grabataire par d'autres, le président camerounais, Paul Biya, a mis fin aux rumeurs et spéculations qui avaient commencé à pourrir le climat sociopolitique au Cameroun, en rentrant hier, 20 août 2026, au pays.

Et ce, après avoir passé 74 jours à l'étranger. Un accueil particulier lui a été réservé par ses ouailles dès son arrivée à l'aéroport international de Yaoudé-Nsimalen en provenance de Genève en Suisse. En tout cas, ils étaient des milliers de militants de son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), à se masser tout au long de la route menant au palais d'Etoudi.

En accueillant ainsi leur champion, les militants lui réaffirment leur fidélité mais envoient du même coup, un message de mise en garde à l'endroit des adversaires du président nonagénaire, eux qui avaient commencé à spéculer sur une éventuelle vacance du pouvoir. Pour autant, ce retour de Paul Biya mettra-t-il fin au débat sur sa santé fragile et sa capacité à diriger avec lucidité le Cameroun jusqu'au terme de son mandat, au regard de son âge avancé, 93 ans ? (Source Le Pays)

Libye : Quinze ans après la révolution de 2011, l'unification improbable du pays

Quinze ans après la chute du régime de Mouammar Kadhafi, le 20 août 2011, la Libye ne trouve toujours pas le chemin de la stabilité et de la souveraineté. Le pays reste divisé entre deux pouvoirs parallèles qui cherchent à se pérenniser, sur fond d’institutions profondément fracturées. Pour les Libyens, qui avaient un temps aspiré à davantage de liberté, de prospérité et à une vie plus paisible, le constat est amer.

Ce quinzième anniversaire de la chute de Mouammar Kadhafi s’accompagne d’une série de violences qui ont touché l’est comme l’ouest du pays. À Benghazi, le général al-Mansouri, chef du service de renseignement du maréchal Khalifa Haftar, a été assassiné. À l’ouest, des frappes de drones ont visé des installations énergétiques vitales à Zawiya. (Source RFI)

Centrafrique : La mine d'or artisanale de Zamboye fermée temporairement

La République centrafricaine a temporairement fermé une mine d’or artisanale située près de la frontière avec le Cameroun, après un glissement de terrain qui a fait au moins 49 morts en début de semaine, selon le ministère centrafricain des Mines.

Le ministre des Mines, Rufin Benam-Beltoungou, s’est rendu mercredi sur le site de Zamboye et a confirmé le bilan officiel communiqué à l’AFP. Parmi les victimes figurent 34 Centrafricains, 13 Camerounais et deux Tchadiens.

Le bilan officiel pourrait toutefois s’alourdir. Plusieurs sources locales ont indiqué à l’AFP qu’une centaine de personnes pourraient avoir péri dans la catastrophe. De nombreux mineurs sont toujours portés disparus et pourraient être ensevelis sous les décombres. (Source Africanews)

7e forum des médias sino-africains à Beijing - Cap sur un nouvel avenir audiovisuel

Le 7e forum sur la coopération des médias sino-africains se tient du 19 au 21 août 2026 à Beijing, en Chine, en présence du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo. La Chine et l'Afrique affichent leur volonté de donner une nouvelle dimension à leur partenariat audiovisuel.

La Chine et l'Afrique veulent franchir un cap dans leur partenariat médiatique. C'est dans cet optique que se tient le 7e forum sur la coopération des médias sino-africains du 19 au 21 août 2026 à Beijing, dans la capitale de la République populaire de Chine, sur le thème : « Partager de nouvelles opportunités de développement, bâtir conjointement un nouvel avenir audiovisuel ».

Il est co-organisé par l'Administration nationale de la radio et de la télévision de Chine (NRTA), le gouvernement populaire municipal de Beijing et l'Union africaine de radiodiffusion. Pendant la cérémonie d'ouverture du forum intervenue le 20 août, tous les intervenants ont relevé et insisté sur la nécessité pour la Chine et l'Afrique d'adapter leur coopération sur les médias aux mutations technologiques de l'heure. (Source Sidwaya)

Tunisie : Des centaines de manifestants dénoncent les pénuries d’eau et d’électricité

Des centaines de Tunisiens ont manifesté jeudi dans la capitale contre le président Kaïs Saied, dénonçant les pénuries d’eau potable et les coupures d’électricité qui affectent le pays en pleine période de fortes chaleurs. Les manifestants ont également réclamé la libération des « prisonniers politiques ».

Rassemblés à Tunis, les manifestants brandissaient des pancartes dénonçant la « soif » et « l’obscurité », en référence aux pénuries d’eau et aux coupures d’électricité. « Il n’y a ni eau, ni électricité, ni liberté », a déclaré à l’AFP l’ancien député Samir Ben Amor, dénonçant une situation dans laquelle « le peuple tunisien se trouve humilié ».

Le Forum tunisien pour les droits sociaux et économiques (FTDES) affirme que des centaines de manifestations ont eu lieu ces dernières semaines dans plusieurs régions du pays, principalement pour protester contre les pénuries d’eau potable et les coupures d’électricité. (Source Africa Radio)

La ville de Dakar lance IncubaSport, premier incubateur africain dédié au sport, à la santé et à l'entrepreneuriat

La ville de Dakar a lancé jeudi IncubaSport, "le premier incubateur dans les métiers de l'économie du sport, de la santé et de l'entrepreneuriat en Afrique", selon son coordonateur, avec comme objectif d'accompagner d'anciens sportifs et plus de 1 000 jeunes, de former 500 porteurs de projets et d'accélérer 50 entreprises dans les 19 communes de la capitale, a constaté l'APS.

La cérémonie de lancement a eu lieu, le même jour, au terme de la première réunion du comité de pilotage tenue dans la salle de délibération de l'hôtel de ville de Dakar.

IncubaSport est piloté par le Fonds de développement et de solidarité municipale (FODEM), à travers la Couveuse d'entreprise de la ville de Dakar (CEPEM), en partenariat avec WorkingFit, une entreprise française de coaching sportif et de bien-être, et la Direction des sports, de la jeunesse et de la vie associative (DSJA) de la ville de Dakar. (Source Agence de Presse Sénégalaise)

Madagascar : Les autorités renforcent les contrôles aux frontières pour prévenir l'épidémie d’Ebola

Madagascar renforce les mesures de prévention contre l’introduction de l’épidémie d’Ebola sur le territoire national.

Des contrôles sanitaires seront ainsi renforcés au moment de l’entrée aux frontières pour tous les voyageurs.

L’entrée est temporairement interdite pour les étrangers ayant séjourné ou transité au cours des 21 derniers jours dans les pays touchés par le virus Ebola, selon une note interministérielle en date du 19 août et rendue publique ce 20 août. Le déplacement vers ces mêmes pays est également suspendu. (Source TRT Afrika)

Cannabis légal : Le Botswana veut se faire une place dans la nouvelle industrie africaine

En Afrique, la structuration d'une industrie légale du cannabis a commencé en 2017 avec les réformes engagées par le Lesotho, ouvrant la voie à une course à la valorisation de cette culture sur le continent. Plus connu pour son industrie diamantifère, le Botswana veut se faire une place dans cet écosystème.

Le Botswana a franchi une nouvelle étape dans son ambition de développer une industrie du cannabis légal. Le 17 juillet 2026, le gouvernement a annoncé le succès des premiers essais de culture de chanvre industriel menés par l’Institut national de recherche et de développement agricole (NARDI).

S’exprimant sur le sujet, le président Duma Boko estime que cette réussite ouvre ainsi la voie à une exploitation commerciale à grande échelle, aussi bien sur le marché intérieur que sur les marchés régionaux et internationaux. « Nous avons pris l’engagement auprès des Botswanais d’introduire la culture du chanvre, et nous nous rapprochons désormais de la pleine réalisation de cette promesse », a déclaré le chef de l’État. (Source Agence ecofin)