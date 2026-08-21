Madagascar: Papa James, figure historique du salegy malgache, est mort à 76 ans

De son vrai nom Mayoub Caid Jean Gaby, également connu sous le nom de Gaby, Papa James, l'une des grandes voix du salegy, cette musique rapide et festive née dans le nord de Madagascar, s'est éteint, mercredi 19 août 2026, en Afrique du Sud à l'âge de 76 ans. Installé dans le pays depuis une trentaine d'années, l'artiste avait été durement éprouvé par les violences xénophobes qui avaient visé les étrangers en juin dernier. Il laisse derrière lui un héritage majeur dans la culture malgache.

Une voix reconnaissable entre toutes. Depuis les années 1970, Papa James s'était imposé comme l'un des piliers du salegy, cette musique rythmée héritée des traditions ancestrales du nord de Madagascar.

Installé en Afrique du Sud depuis une trentaine d'années, Papa James continuait à y faire vivre sa musique. Il y avait ouvert un restaurant-cabaret, où il assurait lui-même les animations.

Fin juin, l'établissement avait été pillé lors de violences xénophobes visant les étrangers à Durban. Un choc qui avait fragilisé le musicien et après lequel son état de santé s'était rapidement dégradé. « Il régnait une atmosphère de peur et d'incertitude, avec ces pillages et ces actes de vandalisme », explique son fils, Mayson James.

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« Des personnes prises pour cible subissaient des intimidations. Le restaurant de mes parents a aussi été pillé. Pour notre famille, les conséquences furent dévastatrices, car ils ont tout perdu ou presque. Si les répercussions financières étaient lourdes, je crois que les séquelles psychologiques ont été bien plus graves. »

Papa James préparait son grand retour sur une scène à Madagascar. Il ne pourra finalement pas le faire. Sa famille organise désormais le rapatriement de son corps.