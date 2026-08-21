Ethiopie: Les autorités du Tigré dénoncent une frappe de drone de l'armée fédérale

En Éthiopie, les autorités rebelles du Tigré accusent le gouvernement fédéral d'avoir mené, jeudi 20 août 2026, une frappe de drone sur une zone résidentielle de Mekelle, la capitale de la région du nord du pays. La frappe a fait au moins 13 blessés, plusieurs maisons ont été à moitié détruites. Le climat est très tendu depuis plusieurs mois entre les rebelles et le gouvernement fédéral. Des tensions qui font craindre un nouveau conflit.

À Mekelle, capitale de la région du Tigré en Éthiopie, la frappe a visé le quartier résidentiel de Daero, dans l'ouest de la ville. Plusieurs maisons ont été touchées. Leurs vitres ont volé en éclats, les toitures ont été détruites et le mobilier endommagé par l'impact et le verre.

Le vice-président du Front de libération du peuple du Tigré, Amanuel Assefa, accuse : cette frappe du gouvernement fédéral « avait pour cible des civils ». Il affirme qu'un drone est aussi tombé près de l'université de Mekelle, sans donner plus de détails, ni donner de bilan.

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L'hôpital d'Ayder a pris en charge les 13 blessés, des patients âgés de 2 à 60 ans dont cinq enfants, selon le coordinateur des urgences auprès de l'AFP. Parmi eux, « trois d'entre elles ont subi des blessures graves et font actuellement l'objet d'examens complémentaires », a-t-il indiqué.

Depuis plusieurs mois les forces fédérales et tigréennes sont massées de part et d'autre de la frontière du Tigré, sur fond de tensions croissantes entre le pouvoir central et les autorités rebelles, qui se sont affrontés entre 2020 et 2022 et s'accusent mutuellement de vouloir déclencher un nouveau conflit.

Un « incident grave »

Selon Kjetil Tronvoll, spécialiste de la région à l'Oslo New University College en Norvège, la frappe sur Mekelle « vise probablement à éliminer des cibles de haut rang au sein du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF)», pour lui, cela montre que le gouvernement est « prêt à recourir à des moyens de plus en plus durs contre les forces tigréennes. C'est un incident grave ».

Plusieurs frappes de drones ont été signalées ces dernières semaines au Tigré, région qui comptait avant la guerre quelque six millions d'habitants. Mardi, les autorités rebelles avaient accusé Addis-Abeba d'avoir mené une frappe de drone à environ 15 kilomètres de Mekelle. Le 1er août, des combats avaient aussi opposé les forces fédérales à celles du TPLF au Tigré, près de la frontière avec le Soudan.

Les tensions s'accroissent entre le pouvoir central et les autorités rebelles qui se sont affrontées entre 2020 et 2022. Les deux s'accusent mutuellement de vouloir déclencher un nouveau conflit.