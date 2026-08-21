Congo-Brazzaville: Coopération - La Turquie disposée à appuyer le pays dans ses projets d'énergie solaire

Le Congo et la Turquie entendent donner un nouvel élan à leur coopération dans les secteurs de l'énergie et de l'hydraulique. Reçu le 20 août à Brazzaville par le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua, l'ambassadeur de Turquie au Congo, Hilmi Ege Türemen, a évoqué plusieurs pistes de collaboration, notamment le renforcement des investissements turcs et le développement de projets dans le domaine de l'énergie solaire.

La rencontre entre Bruno Jean Richard Itoua et Hilmi Ege Türemen est intervenue dans le cadre de la poursuite des relations bilatérales entre les deux pays. Elle a permis aux deux personnalités d'examiner les perspectives de renforcement de la coopération dans des secteurs considérés comme stratégiques pour le développement économique du Congo. « « Tout d'abord, c'était une visite de courtoisie à monsieur le ministre Bruno Jean Richard Itoua. J'ai aussi profité pour lui transmettre le message de félicitations de son homologue turc », a affirmé l'ambassadeur de Turquie.

L'énergie solaire figure parmi les domaines susceptibles de bénéficier de cette dynamique. La Turquie entend ainsi examiner les possibilités d'accompagner le Congo dans le développement de projets liés aux énergies renouvelables, en particulier dans le solaire, qui représente une source d'énergie à fort potentiel dans un pays bénéficiant d'un important ensoleillement. « Il y a déjà des investissements dans ce secteur-là et la question est de les élargir, peut-être dans le domaine solaire aussi », a souligné Hilmi Ege Türemen.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté des deux pays de diversifier leurs axes de coopération et de favoriser l'émergence de nouveaux projets répondant aux besoins énergétiques du Congo. Pour la partie turque, l'enjeu est désormais de poursuivre les discussions techniques afin de mieux définir les projets susceptibles d'être développés dans ce cadre.

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La coopération entre le Congo et la Turquie pourrait également s'étendre à des projets menés directement dans un cadre intergouvernemental. L'ambassadeur turc a précisément évoqué le secteur de l'hydraulique, en indiquant que les deux parties avaient abordé les contours de certains projets et les modalités permettant d'approfondir leur collaboration. Selon le diplomate, l'objectif est de capitaliser sur ces acquis pour ouvrir de nouvelles perspectives.