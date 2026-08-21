Bénin: Le cyberactiviste Steve Amoussou libéré après deux ans de prison ferme

Au Bénin, Steve Amoussou, célèbre cyberactiviste béninois, a retrouvé la liberté jeudi 20 août 2026, après avoir purgé l'intégralité de sa peine de deux ans de prison pour cyberharcèlement et incitation à la révolte. Des faits liés au compte du « Frère Hounvi », suivi par 75 000 abonnés, dont les chroniques très populaires multipliaient les audios et vidéos au vitriol contre l'ancien président Patrice Talon et sa gouvernance. Steve Amoussou avait été enlevé le 12 avril 2024 à Lomé, au Togo, par un groupe venu de Cotonou, avec une « brutalité inouïe », selon ses avocats, avant d'être remis à la police béninoise.

Steve Amoussou a franchi les portes de la prison au lever du jour, sans son gilet de détenu. Des gardiens sont venus frapper à sa cellule pour lui annoncer sa libération. Neuf heures plus tard, c'est chez l'un de ses avocats, Me Aboubakar Ba Parapé, entouré de quelques proches, qu'il livre ses premiers mots d'homme libre. « C'est un ouf de soulagement. Je suis un citoyen libre, ça fait plaisir. Nous n'avons aucun ressentiment contre qui que ce soit. »

Pantalon en jean, tee-shirt blanc et pull sur le bras : sa coiffure, elle, n'a pas changé depuis ses audiences. S'il est libre aujourd'hui, c'est qu'il a purgé l'intégralité de sa peine de deux ans, qu'il décrit ainsi. « Dur, non pas du point de vue des conditions de détention. Je veux louer ici le professionnalisme du personnel carcéral, avec beaucoup d'humanisme. Mais j'ai passé deux ans à l'isolement. Cela demande un effort psychologique, un effort mental relativement poussé. »

Interrogé sur la question de savoir s'il est bien le « Frère Hounvi », Steve Amoussou répond : « Ce qui préoccupe les Béninois en ce moment, c'est de retrouver une nation où le consensus, le vivre-ensemble est privilégié. Les Béninois savent qui je suis. Je suis Amoussou Steve et c'est ça qui est important. »

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Quant à son avenir, il entend reprendre ses activités : « Je vais essayer de faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire observer, analyser, comprendre et expliquer. »