Afrique du Sud: Un ancien maire ANC assassiné par balles à quelques mois des élections locales

En Afrique du Sud, le spectre des violences politiques plane à l'approche des élections locales du 4 novembre 2026. L'assassinat par balles, mercredi 19 août 2026 au soir, d'Aubrey Tsengwa, ancien maire ANC de Knysna, dans le sud du pays, ravive les inquiétudes. Le mobile du meurtre reste pour l'heure inconnu et aucune arrestation n'a, pour l'heure, été annoncée.

Selon les premiers éléments de l'enquête, Aubrey Tsengwa rentrait chez lui au volant de sa voiture mercredi soir, accompagné de trois autres personnes, lorsqu'un assaillant a ouvert le feu avant de prendre la fuite à pied. L'homme politique de 48 ans a été victime de « plusieurs blessures par balle à la tête et au haut du corps » et a été déclaré « mort sur place », selon la police.

Aubrey Tsengwa avait été maire de cette ville côtière située à l'est du Cap entre 2022 et 2025, sous la bannière de l'ANC, avant d'être renversé par une motion de défiance. Ses adversaires, dont certains appartenaient à sa coalition, lui reprochaient une mauvaise gouvernance ainsi que la nomination illégale de membres de son équipe. Il était depuis redevenu simple conseiller municipal de Knysna.

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Bien qu'on ignore pour l'instant le mobile du crime, le meurtre intervient à l'approche des élections locales, prévues le 4 novembre 2026, dans un contexte de lutte pour le contrôle du pouvoir et des marchés publics qui fait craindre une recrudescence des violences politiques.

En juin dernier, trois représentants de partis différents avaient ainsi été tués par balles au cours d'un seul week-end, dans trois affaires distinctes au Cap et à Port Elizabeth.