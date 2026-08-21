Guinée: Visa pour la France - Des étudiants disent devoir trouver un hébergeant du même sexe

21 Août 2026
Radio France Internationale

C'est une mesure que des étudiants guinéens admis dans des universités françaises jugent discriminatoire. Campus France Guinée exigerait désormais des candidats au visa étudiant une attestation d'hébergement établie par une personne du même sexe qu'eux. Une exigence qui suscite incompréhension et colère, à quelques semaines de la rentrée universitaire. Certains étudiants affirment ne plus pouvoir finaliser leurs démarches et craignent de ne pas rejoindre la France à temps.

Admis à la Sorbonne, célèbre université parisienne, un étudiant guinéen, qui souhaite conserver l'anonymat, affirme avoir vu sa demande de rendez-vous pour un visa bloquée à deux reprises. En cause, selon lui : son attestation d'hébergement à Paris, établie par sa soeur. « Campus France Guinée m'a dit que mon attestation d'hébergement n'était pas valable parce que c'est ma soeur qui me l'a faite. Donc, on me demande de chercher une attestation d'une personne du même sexe que moi. »

Il assure être loin d'être le seul dans cette situation. « On est beaucoup. Au début, il y avait des amis qui n'ont pas eu ce problème, mais récemment, depuis fin juillet-début août, on nous bloque. »

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Plusieurs étudiantes interrogées témoignent en effet avoir rencontré le même problème et cherchent toujours à obtenir un rendez-vous pour leur demande de visa. Sollicité par RFI, Campus France Guinée n'a pas souhaité répondre.

« Cette règle n'existe nulle part »

Une pétition dénonçant cette pratique a été lancée et a déjà recueilli 388 signatures. Lucien, l'un de ses initiateurs, affirme n'avoir retrouvé aucune exigence similaire dans d'autres pays de la région. « C'est vraiment la première fois. On a échangé avec des étudiants qui sont passés par Campus France Côte d'Ivoire, Sénégal : cette règle n'existe nulle part, en fait. Et c'est aujourd'hui pour nous discriminatoire et surtout cela installe les étudiants et étudiantes dans la précarité à l'approche de la rentrée. Il y a aussi un délai raisonnable à observer dans le cadre de la demande de visa auprès du consulat. »

En France, les initiateurs de la pétition comptent également saisir le Défenseur des droits dans les prochains jours.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

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