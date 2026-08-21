Soudan: Dr Nawara, examine la situation sécuritaire dans l'État de Kassala

La membre du Conseil de souveraineté de transition, Dr Nawara Abu Mohamad Mohamad Tahir, a rencontré aujourd'hui le Comité de sécurité de l'État de Kassala, en présence du Wali le général (à la retraite) Al-Sadiq Muhammad Al-Azraq.

Au cours de la réunion, la membre du Conseil de souveraineté a examiné l"ensemble de la situation sécuritaire et a pris connaissance des rapports détaillés des représentants des forces de sécurité de l'État.

Elle s'est déclarée satisfaite des dispositifs et procédures mis en place pour garantir la sécurité et la stabilité dans l'État saluant les victoires remportées par les forces armées et leurs forces de soutien sur tous les fronts.