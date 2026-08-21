Congo-Kinshasa: Les humanitaires appellent à leur protection face à l'insécurité et aux résistances contre la riposte à Ebola en Ituri

L'insécurité persistante et les actes de résistance à la riposte contre Ebola continuent de compliquer le travail des organisations humanitaires dans plusieurs zones de l'Ituri. À l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, célébrée le 19 août à Bunia, les agences des Nations Unies et leurs partenaires ont appelé au respect du droit international humanitaire ainsi qu'au renforcement de la protection des travailleurs humanitaires.

De son côté, le gouverneur de l'Ituri a réaffirmé son engagement à améliorer leur sécurité afin de leur permettre de poursuivre leur assistance aux populations.

En Ituri, les organisations humanitaires interviennent dans un contexte marqué par l'insécurité, les déplacements de populations et l'épidémie d'Ebola. Malgré leur engagement, leurs équipes sont régulièrement confrontées à des menaces, des attaques et des actes de violence qui entravent leurs activités sur le terrain.

Travailleurs humanitaires

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Selon les statistiques présentées à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, 293 incidents de sécurité ont affecté les acteurs humanitaires dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces incidents ont notamment coûté la vie à huit travailleurs humanitaires. Parmi eux, 34 étaient liés aux activités de riposte contre Ebola.

Face à cette situation, le chef du bureau d'OCHA en Ituri, Frank Lasmani, a lancé un appel à la protection des acteurs humanitaires :

« Les travailleurs humanitaires ne sont pas des cibles. Le droit international humanitaire doit être respecté, les civils doivent être protégés et les humanitaires doivent pouvoir accéder de manière sûre, rapide et sans entrave aux personnes qui ont besoin d'assistance. »

Les conflits et les épidémies

Présent à cette cérémonie, le gouverneur de l'Ituri, le général Gaby Kasongo, a salué l'engagement des organisations humanitaires qui apportent une assistance aux populations affectées par les conflits et les épidémies, souvent au péril de leur vie. Il a assuré que les autorités provinciales prendront les dispositions nécessaires pour renforcer leur sécurité.

« Le gouvernement provincial réaffirme sa détermination à garantir et renforcer la protection des populations civiles et du personnel humanitaire, ainsi qu'à faciliter l'accès humanitaire à toutes les personnes dans le besoin. »

À l'occasion de cette journée, les agences des Nations Unies et plusieurs organisations humanitaires ont également organisé une exposition à l'espace EPO Ville de Bunia. Cette activité visait à présenter leurs interventions et à mieux faire connaître leurs actions auprès de la population.