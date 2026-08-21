Sénégal: L'Agropole Centre et la CNAAS forment des leaders d'organisations paysannes à l'assurance agricole

Fatick — L'Agropole Centre et la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal (CNAAS) ont entamé, jeudi, à Fatick (centre), la formation d'une quarantaine de leaders d'organisations paysannes à l'utilisation de l'assurance agricole.

Le but de la formation est de permettre aux bénéficiaires d'assurer la "sécurisation" des productions, des revenus et des infrastructures agricoles des régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine et Kaolack (centre).

L'atelier permettra aux bénéficiaires de mieux comprendre les caractéristiques et le fonctionnement de l'assurance agricole.

L'Agropole Centre a signé une convention de partenariat avec la CNAAS en vue de la "sécurisation" des productions, des revenus et des infrastructures agricoles des quatre régions du centre du Sénégal.

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La durée d'exécution de la convention est de trois ans. La Banque africaine de développement (BAD) va financer sa mise en oeuvre, avec 190 millions de francs CFA.

"Notre intervention s'inscrit dans le cadre de cette convention que nous avons signée avec l'Agropole Centre. Ce n'est pas une première, car nous avons collaboré avec l'Agropole Sud pendant trois ans. Nous avons développé des produits d'assurance pour des filières prioritaires. Nous avons ensuite entamé, depuis deux ans, une collaboration avec l'Agropole Centre", a expliqué le directeur général de la CNAAS, Oumar Cissé Sow.

L'identification de filières prioritaires et de produits d'assurance adaptés aux activités agricoles et d'élevage des quatre régions concernées fait partie des activités de la convention de partenariat.

La CNAAS et l'Agropole Centre ont la possibilité de développer plusieurs produits d'assurance agricole, de la production à la commercialisation, selon Oumar Cissé Sow.

L'Agropole Centre est une initiative de l'État du Sénégal placée sous la tutelle du ministère de l'Industrie et du Commerce. Il est financé par la BAD et la Banque islamique de développement, a rappelé Bassirou Mané, son coordonnateur par intérim.

"Notre vocation première, c'est d'asseoir un tissu agro-industriel assez solide pour la transformation des produits locaux, notamment l'arachide, les céréales sèches (mil, maïs et sorgho) et le sel", a-t-il expliqué.

L'Agropole Centre va contribuer au développement économique et social du Sénégal, par le renforcement des capacités de transformation agro-industrielle.