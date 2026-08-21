Afrique: L'Ambassadeur du Soudan au Nigéria présente ses lettres de créance en tant que Représentant du Soudan auprès de la CEDEAO

L'Ambassadeur Mohamed Abdel-Aal Haroun, Ambassadeur du Soudan auprès de la République fédérale du Nigéria, a présenté ses lettres de créance à M. Umar Aliu Touré, Président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), en sa qualité de Représentant du Soudan auprès de l'organisation.

Le Président de la Commission a souligné l'importance des liens historiques unissant le Soudan et les États membres de la CEDEAO, exprimant la volonté de l'organisation de renforcer ses relations avec le Soudan et de soutenir sa stabilité ainsi que son retour à un rôle naturel et influent sur le continent africain.

De son côté, l'Ambassadeur a transmis les salutations du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'Ambassadeur Mohi El-Din Salem, réaffirmant l'engagement du Soudan à développer ses relations avec la CEDEAO et ses États membres, et à renforcer les canaux de communication et de coopération.

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L'ambassadeur a passé en revue la situation au Soudan, les efforts du gouvernement pour instaurer la sécurité et la stabilité, ainsi que les initiatives proposées pour mettre fin à la guerre, en plus des développements sur le terrain, réfutant les récits propagés par la milice des Forces de soutien rapide concernant la nature de la guerre