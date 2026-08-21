Congo-Kinshasa: Plus de 10 000 victimes d'incendies sans assistance au Sud-Kivu

La province du Sud-Kivu compte plus de dix mille victimes d'incendies, qui vivent dans des conditions difficiles sans assistance humanitaire, a alerté jeudi 20 août 2026 le Parlement citoyen pour la démocratie et la bonne gouvernance. Selon l'ONG, ces personnes sont issues de plus de 1 900 ménages dont les maisons ont été calcinées.

Dans un rapport de situation partagé avec les autorités, cette organisation indique que la ville de Bukavu est la zone la plus touchée : au moins 1 500 maisons y ont pris feu depuis février 2025.

Le responsable de cette enquête, Romuald Lwamba, révèle que la plupart de ces ménages victimes sombrent dans la précarité. Certains ont même regagné leurs villages, faute de prise en charge.

« En attendant les mobilisations de l'éducation civique que nous sommes en train d'engager, avec d'autres acteurs et intervenants sociaux de la ville de Bukavu et des radios communautaires, pour sensibiliser la population sur les mécanismes de prévention des incendies, nous commençons par appeler le Gouvernement congolais à tirer sa conscience sur le fait que sa population à Bukavu est en train de mourir de cette misère, de cette catastrophe », indique-t-il.

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Les autorités devraient prendre des mesures nécessaires, comme on le fait pour les examens certificatifs nationaux, pour que l'aide soit acheminée dans les zones occupées en faveur de ces sinistrées.

Pour éviter des incendies, suggère Romuald Lwamba, « nous appelons la population à changer les câbles de leur maison, en faisant recours à de bons techniciens électriciens pour installer ou réinstaller la maison ».