Congo-Kinshasa: Un drone de l'AFC/ M23 abattu par les FARDC à Fizi

Les FARDC affirment avoir abattu ce jeudi 20 août 2026 un drone kamikaze à Ruyengo dans le territoire de Fizi (Sud-Kivu). Cet appareil volant, attribué aux éléments du RDF/M23 et à leurs alliés Twirwaneho/Red-Tabara, a été neutralisé vers 8 heures du matin.

Selon le porte-parole des opérations Sukola 2 Sud-Sud-Kivu, sous-lieutenant Reagan Mbuyi, cette intervention est survenue quelques heures après que les FARDC ont déjoué plusieurs attaques rebelle contre leurs positions dans les hauts plateaux de Fizi.

Il invite la population au calme. Le sous-lieutenant Reagan Mbuyi assure que les forces loyalistes restent engagées à défendre l'intégrité territoriale et à protéger les civils.

Les Forces armées de la République démocratique du Congo avaient annoncé lundi 27 avril dernier, avoir abattu, un autre drone qui survolait plusieurs lignes de front dans cette zone sous tension :

« Le 25 avril 2026, les FARDC ont abattu un deuxième drone de l'armée rwandaise en deux semaines. Il survolait la zone de Point Zéro pour effectuer une mission de reconnaissance des positions des FARDC avant d'atteindre ses cibles ».